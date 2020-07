Municipio no tiene facultades para multar por ley “anti plástico”

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán, sólo las empresas y tiendas grandes de más de 500 metros cuadrados son las que están obligadas, a partir de ayer lunes, a reducir los popotes y las bolsas de transporte de alimentos convencional, mientras que las de menor tamaño lo harán hasta que el Reglamento Municipal de Desarrollo Sustentable sea aprobado, con las nuevas disposiciones, mientras tanto se hará la socialización y difusión del reglamento, señaló la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo.

“Nosotros todavía no tenemos facultades para entrarle a esto, hasta que la Comisión de Ecología y de Gobernación termine el proceso de aprobación del reglamento municipal; para mí esto me da un espacio para preparar la socialización y difusión del reglamento, tanto estatal como municipal, entraría el gobierno estatal a través de la Sedesu para sancionar a empresas mayores a los 500 metros cuadrados, ellos son los que entran ya en este tema”, expresó.

Dijo que el reglamento municipal se alineará a la Ley de Residuos y a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable que se aprobó a nivel estatal, el cual se espera se concrete y apruebe en un lapso de dos meses.

“Creo congruente revisar ese documento para ver si nosotros estamos alineados, que yo no vaya al norte y ellos al sur, tenemos que estar alineados, si hay alguna situación que nosotros no nos compete, tenemos que considerarlo, y si hay algo que se quedó fuera agregarlo a nuestro propio reglamento”, apuntó.

Por lo pronto, informó que ya se tuvo una reunión con los administradores de cada uno de los mercados municipales para empezar a socializar la nueva disposición de reducir los plásticos, ya que en la medida que se entienda el objetivo de la modificación, será más fácil adaptarse a no pedir bolsas en las tiendas o popotes en los restaurantes.

Comentó que en los próximos días se reunirá con dirigentes de la Canaco y dueños de negocios que se dedican a producir y distribuir plásticos en el puerto para hablar sobre el tema.

Lourdes Sanjuan aclaró que ni los Oxxos ni los Kioskos ni las farmacias o cualquier negocio menos a los 500 metros cuadrados están obligados a partir de ayer a ya no entregar bolsas ni popotes, en el municipio, sino las grandes empresas y tiendas comerciales que superen los 500 metros cuadrados.

"Voy a revisar esto, ya que no todas las empresas están al 100, sí me gustaría tener una reunión con la Canaco con quien está a la cabeza e involucrar a ciertos giros, sobre todo aquellos productores de plástico para que estén presentes. Es como queremos trabajar, socializar, difundir este asunto para que en el momento en que entre en vigor nuestro reglamento ya no haya ninguna resistencia", concluyó.

























