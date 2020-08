Multas por nueva ley “anti plástico” tendrán que esperar

Mazatlán, Sin.- La directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes San Juan Gallardo, informó que las multas por vender, utilizar o distribuir bolsas de plástico aún no pueden ser aplicadas a los comercios debido a que el nuevo reglamento aún no está aprobado.

Explicó que este reglamento se encuentra ya en la comisión de gobernación y si todo sale bien, para el próximo mes podría quedar autorizado. Entonces, a partir de la fecha de publicación, se estipularán 200 días para empezar a sancionar, por lo que las infracciones comenzarían hasta el 2021.





"No podemos sancionar todavía porque nuestro reglamento no está aprobado, ya está en la comisión de gobernación, si todo sale bien yo espero que para el mes que viene ya esté autorizado y entonces sí, ahí nosotros estipulamos 200 días, a partir de la publicación del reglamento, empezamos a sancionar. Hay que aprovechar lo que resta del año para que todo mundo esté enterado y en enero no vengan con que 'yo no sabía'", explicó.

Dijo que hasta el momento, a través de las campañas de difusión y concientización que se han llevado a cabo en el mercado municipal y algunos negocios, la respuesta de los comerciantes ha sido muy buena, pero aún son muy pocos los que ya usan bolsas biodegradables.

"Yo esperaba resistencia, pero no, están en la mejor disposición, incluso muchos nos reciben y nos dan un ejemplar de su bolsa para revisarla. Nos trajimos algunas para ver el origen y como ya identificamos proveedores, vamos a visitar también a los proveedores y grandes distribuidores para que todos estemos en sintonía", dijo.

Así mismo, hizo un llamado a los comerciantes para que vayan cambiando a la nueva versión sin necesidad de esperar a que comiencen las infracciones.

MULTAS

Las infracciones pueden ir desde los 10 hasta 1000 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) que equivale a 88.86 pesos, es decir de 868.80 pesos hasta 86 mil 880 pesos.





