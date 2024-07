Multan a 2 automovilistas por invadir el carril preferencial

Mazatlán, Sin. -La Policía de Tránsito ya comenzó con las sanciones a los automovilistas que no respeten el carril preferencial, paso vial exclusivo para el transporte público urbano en el puerto.

Este martes por la mañana, de hecho, se aplicaron dos multas a automovilistas por invasión indebida del mismo.

También puedes leer: Acuerdan ordenar a camiones ‘charteros’ en Mazatlán

Los agentes de Tránsito Municipal reportan que la adaptación de los conductores ha sido regular.

Los uniformados, ubicados estratégicamente a las afueras del IMSS, han estado presentes desde tempranas horas para asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.

Los agentes revelan que, hasta el momento, no han tenido problemas ni altercados significativos con los conductores que invaden la vialidad.

"Muchos conductores no han tenido problemas, como te dije ya, simplemente se les trata de instruir, en especial a los turistas que no están al tanto, no hemos tenido altercados significativos hasta el momento", mencionó un oficial.

No obstante, no todo ha sido completamente tranquilo.

Los agentes han emitido algunas multas a conductores que han mostrado resistencia a acatar las reglas.

"Durante este martes se levantaron dos multas a conductores que no hacían caso, ya les habíamos dicho sobre cómo estaba la situación y no hacían caso y los tuvimos qué multar", añadió.