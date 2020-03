Mujeres mazatlecas unidas en paro nacional

Mazatlán, Sin. - El colectivo feminista Brujas del Mar lanzó la iniciativa "Un día sin nosotras", y consiste en que el día lunes 9 de marzo ninguna mujer realice las actividades cotidianas como ir a trabajar, ir a clases, consumir, salir a la calle o hacer las labores domésticas.

Esto es como una forma de protesta, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades en el tema de la violencia de género y los feminicidios.

Algunas empresas e instituciones del puerto se han unido a la causa, y las mazatlecas participarán también en esta protesta nacional.

Andrea ve bien el movimiento, aunque considera que hacerlo es innecesario y no es una buena forma de protesta, ya que no es una justificación para no hacer las cosas. Más allá de otorgarle un día conmemorativo a la mujer, piensa que todos los días deberían de serlo.

Para Karen es una situación que se torna de hombre contra mujer, y no se trata de eso, pues, así como hay hombres malos, también hay mujeres malas.

No estoy tan a favor del paro, porque se está tornando en hombre contra mujer, aquí deberíamos de ver a los buenos y los malos, porque no sólo a la mujer se le lástima, hay muchas mujeres que son malas, que dañan a hombres, a niños, incluso a las mismas mujeres.

Brisa

Brisa tampoco está en total acuerdo con la idea del paro, aunque probablemente sea una buena forma de hacer notar la ausencia de la mujer, pero que todo radica en los valores personales.

Va a ser una buena forma de hacer notar la ausencia de la mujer, pero falten o no, la delincuencia sigue, lo que nos hace buenos seres humanos son los valores. De todas formas, habrá alguien que haga algo ese día, a mí me han dicho que podemos faltar al trabajo y no afectará.

Eva

Eva, por su parte, está totalmente a favor del paro, que es una forma pacífica de protestar, por lo que no realizará ninguna actividad ese día. En la empresa que ella labora ya les avisaron que no le afectará a ninguna mujer en el tema laboral.

A su favor también lo está Dulce, pero dice que una marcha sería mejor, por lo pronto cumplirá con su deber y no realizará ninguna actividad.

Pienso que es algo que no es tan necesario, no se me hace una buena forma de protesta. Sí se ha visto mucho últimamente que se cometen delitos contra la mujer, pero es un problema que ocurre desde mucho tiempo atrás, aunque antes no estaba tan expuesto como hoy, y aunque sí está bien que haya un día conmemorativo de la mujer, pienso que todos los días deberían de serlo, no es justificación para no hacer las cosas por un día

Creo que este paro se hace con la finalidad de crear consciencia en la sociedad, haciendo ver la importancia de la mujer en la vida diaria, tanto amas de casa como profesionistas. Es la mejor manera de protesta, ya que es algo pacífico, para no usar la violencia y sí, evitaré realizar cualquier tipo de actividad.

Yo estoy a favor de esto, es algo donde los hombres se pueden dar cuenta de qué pasaría o que harían sin nosotras las mujeres, si nos llegamos a extinguir, por así decirlo, por tantos feminicidios que hasta la fecha ocurren. Pero a la vez pienso que no es una gran idea protestar de esta manera, lo mejor sería protestar o hacer marchas donde se diga que la educación es lo primordial, dar a conocer los valores. Yo sí evitaré realizar actividad alguna.

