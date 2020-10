Mujeres, con más temor al Covid-19 que al cáncer

Culiacán, Sin.- ¡No quiero doble preocupación…!, así quitada de la pena, Mónica del Río señala que este año no acudió a hacerse una mastografía para la detección de cáncer de mama.

“No lo hice porque no quiero que me vayan a dar una mala noticia, apenas puedo con esta pandemia terrible que se ha llevado a dos de mis seres queridos…no quiero una doble preocupación”, indica.

Local El tiempo, la mejor carta contra el cáncer

Destaca que año con año ella y sus dos hermanas acuden al sector salud a realizarse la mastografía, pero que ahora dejará este estudio para una mejor ocasión.

“Primero tenemos que estar sanas de mente, dejar a un lado la angustia, el miedo que el Covid-19 nos invade y luego ya veremos si esta pandemia nos deja vivas, en este momento nada es seguro”, indicó.

Así como ella, miles de mujeres sinaloenses hicieron caso omiso al mes rosa, desoyendo las llamadas del sector salud para hacer conciencia sobre el cáncer de mama, ya que a mediados de semana se contabilizaban 500 personas acudieron a la Unidad de Especialidades Médicas de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama –Uneme- a realizarse los estudios.

La directora de la Uneme Lilian Cázares, destacó que cada año en esta Unidad se llevan a cabo alrededor de 5 mil mastografías y ultrasonidos mamarios para la detección de cáncer de mama, sin embargo, este año hasta septiembre apenas se habían realizado mil estudios.

Foto: Cortesía | Salud

La doctora explicó que se ha hecho un trabajo intenso de concientización, primero para que la gente tenga la certeza de que las medidas para evitar el Covid-19 son seguras y luego crear conciencia que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres, pero que si se detecta a tiempo es curable.

Insistió que el único estudio que va detectar el cáncer de manera temprana es la mastografía, porque detecta tumoraciones pequeñas del tamaño quizá de un Chicharito o menos de milímetros, que no es detectable a través de la exploración clínica.

“Detectamos tumores que apenas están formando como si fueran arenitas qué son calcificaciones dentro de la mama, estas tumoraciones son en etapa temprana, pero si seguimos teniendo casos detectados en etapas muy tardías”, dijo.

LLAMADO A PREVENIR

Local Enfrentarse al cáncer: La lucha que nunca termina

La especialista de la salud hizo un llamado principalmente a las mujeres a no dejar para después los estudios, ya que la detección oportuna de un cáncer de mama hace la diferencia entre el éxito del tratamiento y la muerte.

Isela Trasvilla es una mujer de 43 años, ella, contrario a Mónica nunca se ha hecho un estudio y asegura que por el momento no tiene pensado hacerse la mastografía pese a que tiene claro que es el pase a la vida, en caso de que tuviera un cáncer de mama.

“Claro que sé lo que significa que entre más temprano se detecte el cáncer de mama es más fácil salir adelante, pero también sé que si se te detecta es una agonía, entonces, que sea lo que Dios quiera”, señala.

Precia que ella, es una mujer sana y que su salud se la deja a Dios, porque tiene tanta fe que sabe que nunca se va a enfermar.

“Menos ahora acudiría a un centro de salud, a que voy a puro contagiarme, ahí es donde está la infección, vean cómo se están muriendo los doctores, entonces, por ir a tratar de prevenir un padecimiento, me voy a enfermar de otra cosa y no hay dinero para el tratamiento del Covid-19”, indicó.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo debido a la mayor esperanza de vida.

Foto: Cortesía │ Pixabay

Señala que la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer.

Sofía Castañeda, es otra ama de casa y al igual que las demás no tiene pensado acudir a un centro de salud.

“Ni siquiera lo tengo en mente. Voy a dejar por un tiempo este pendiente, primero es lo primero y lo primero es cuidarnos del Covid, esto está muy serio, si no nos morimos de esto, creo que vamos a durar mucho tiempo”, señaló.

Destacó que lo importante en estos momentos es guardar la sana distancia, cuidarse mucho y luego pensará en la mastografía.

“No quiero salir de casa, la salud de mis padres, de mis hijos pequeños es lo primero, ya después veremos cómo le hago con la mastografía, por lo pronto este año, no me la voy a hacer, veremos cómo nos pinta el próximo, por lo pronto a encerrados en casa”, indicó.

Olegaria Soto, también se rehúsa practicarse un estudio en tiempos de pandemia.

“Estoy muy consciente lo que conlleva no practicarte año con año un estudio para prevenir el cáncer de mama, pero estos no son momentos de visitar centros de salud, salvo en caso de emergencia, como coloquialmente se dice, el horno no está para bollos, así que mejor me espero para cuando la pandemia se haya acabado”, dijo.

Foto: Cortesía | Gobierno Federal

Susana Rodríguez dijo que ella nunca se ha practicado una mastografía y que no piensa hacérselo porque en su religión no se lo permiten.

Sin embargo, dijo que ella y su familia se están cuidando porque el Covid-19 es una de las plagas del Apocalipsis.

“Los estudios son cosas que no se nos permite en mi religión, pero si nos han recomendado que nos cuidemos del contagio, tenemos enojado a Dios, tenemos que portarnos bien para desagraviarlo”, concluyó.









Lee más aquí ↓

Local Alemania apoyará Centro de Atención Covid-19 de Mazatlán

Local Sinaloa en alerta, por incremento de casos Covid-19

Local El 80% de los pacientes en Sinaloa se recuperaron del Covid-19