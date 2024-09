Mujer asesinada presuntamente prestaba dinero

Mazatlán, Sin. - La mujer asesinada la noche del lunes en el Centro de Mazatlán presuntamente se dedicaba a prestar dinero, pero esta información deberá ser corroborada por la Fiscalía General del Estado, quien ya investiga el crimen.

Para el alcalde Édgar González, el tema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres siempre llama la atención, así como que Mazatlán mantiene una alerta por violencia de género.

"Es un tema que tiene la Fiscalía, no podemos hablar mucho porque es una investigación que se va a llevar, creo que se dedicaba a prestar dinero, algo así, digo, hasta ahí puedo decir, no me consta, eso es lo que están comentando. Alerta porque es un tema que no debe suceder, más en el Centro Histórico, obviamente nos preocupa, es un hecho lamentable y que ya se está investigando a detalle, espero que pronto se tenga una respuesta de la Fiscalía más clara", apuntó.

No hubo testigos: SSPM

Tras el asesinato de una mujer en el Centro la noche del lunes, la Policía Municipal de Mazatlán realizó un barrido en busca del responsable, pero no fue localizado, tampoco se encontraron testigos en la zona del crimen, informó Jaime Othoniel Barrón Valdez.

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dijo que como primeros respondientes del hecho, les toca asegurar el perímetro para detectar cámaras de seguridad o localizar testigos.

"Nosotros empezamos a realizar un barrido, revisar el lugar, buscar alguna información, algún testigo o alguna cámara, ese es nuestro trabajo, nosotros de ahí nos limitamos a resguardar ese lugar de intervención para que sean los peritos, que son los que tienen la capacidad para aprovechar el lugar y lo intervengan", explicó.

El crimen

La noche de lunes una mujer fue asesinada a balazos en la cochera de su vivienda ubicada en la Calle General Hermenegildo Galeana, en el Centro de Mazatlán. Se presume que habría sido un ataque directo.