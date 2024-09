Mujer acusa venganza policiaca por tomar video de joven agredido hace semanas

Mazatlán, Sin.- La madre de un adolescente de 16 años denunció que su hijo fue detenido y golpeado por policías municipales el fin de semana pasado, lo que considera como un acto de venganza contra ella porque exhibió en redes un caso de abuso policiaco contra otro joven en la colonia Ramón F. Iturbe, en julio pasado.

La mujer explicó que los problemas comenzaron después de que subió el video a Facebook.

"A raíz de ese video he tenido muchos problemas en mi casa, porque el video salió de ahí", dijo.

Desde entonces, asegura que ha sido víctima de hostigamiento por parte de los agentes, quienes comenzaron a pasar frecuentemente frente a su domicilio, la insultan y hacen comentarios sarcásticos.

"Los policías en las patrullas 307 y 3300 lo tomaron personal. Cada rato pasan y dicen cosas, se burlan", aseguró.

López instaló cámaras de seguridad en su casa, pero estas fueron arrancadas por dos personas un mes después.

"Mandaron a dos personas y me arrancaron las cámaras de la casa. Después pasaban los policías y se burlaban", añadió.

La situación se agravó cuando su hijo fue detenido injustamente el sábado para amanecer domingo.

"Detuvieron a mi hijo a las 5 de la mañana, lo llevaron a las vías del tren y lo golpearon demasiado", relató López.

Explicó que la agresión terminó cuando los policías se dieron cuenta de que el joven era menor de edad.

"Mi hijo tiene 16 años, no se droga, trabaja y estudia, pero lo golpearon hasta que se dieron cuenta de que era menor", aseguró.

Los agentes acusaron al adolescente y a su amigo de robo a casa-habitación, basándose en un supuesto reporte del C4, lo que la madre niega.

"Dicen que los detuvieron dentro de un domicilio robando, pero eso es mentira. Tengo videos desde la 1 de la mañana hasta las 4:55, donde mi hijo está sentado en la banqueta de mi casa", explicó.

También narró que su hijo fue amenazado durante la detención.

"Le dijeron que si él dice algo, me van a hacer algo a mí", denunció, preocupada por la seguridad de su familia.

Además, relató que los policías empezaron a investigar aspectos personales de su vida.

"Preguntaban cosas sobre mi casa, quién es la dueña, de quién era del carro blanco, y otras cosas", indicó.

Cuando fue a recoger a su hijo, la madre de familia también fue víctima de agresiones verbales por parte de los oficiales.

"Pregunté si lo golpearon, como cualquier madre, y me empezaron a insultar, diciéndome ‘cállese pinche vieja’, ‘que ch... su madre’. Fue muy agresivo", denunció.

A pesar de haber presentado denuncias ante Asuntos Internos, la mujer asegura que las medidas han sido insuficientes.

"Me dicen que ahí no pueden hacer nada, solo le ponen una sanción en la hoja de vida de los policías, pero no hacen más", lamentó.

Mientras tanto, su hijo sigue temiendo por su seguridad.

"Mi hijo no quiere salir, no quiere ni ir a la preparatoria, porque le dijeron que ya saben a qué hora entra y a qué hora sale”, concluyó.