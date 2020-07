MuéveteMaz es competencia desleal, aseguran operadores turísticos

Mazatlán, Sin.- Como una competencia desleal calificaron los "touroperadores" de Mazatlán al proyecto denominado MuéveteMaz, que consta de autobuses gratuitos para recorrer el Malecón, con el pago del estacionamiento en el Acuario Mazatlán.

El promotor y operador turístico Rodrigo Rodríguez Peralta señaló que este nuevo atractivo les da "en la torre" a todos los que ofrecen este servicio al viajero, debido a la crisis financiera que se registra con la pandemia.

Es una competencia desleal por el simple hecho de ser gratis, nos puede afectar a largo plazo y esperamos que no quieran cambiar el esquema de trabajo que traen, que no quieran extender la ruta, que después quieran cobrar, hacer cosas diferentes, la postura de nosotros es que se queden en ese proyecto para que no se salga de control, pues ya tienen las unidades y sería fácil cambiar el plan original que manejaron.

Rodríguez Peralta

Además, Rodríguez Peralta señaló que esto no sólo afecta a los operadores turísticos, sino a todo el transporte, que en general batalla mucho para sacar adelante el trabajo. Por ello exhortan a las autoridades a que analicen el problema.

Si cumplen con las necesidades de la gente que requiere el estacionamiento, adelante, si la gente lo empieza agarrar para hacer otro servicio es donde se puede perder la modalidad, es como cuando uno tiene transporte turístico, para ruletear o tener sitio, cuando te sales de eso es cuando se hace el desorden.

Rodríguez Peralta

El pasado viernes se inauguró este atractivo en Mazatlán, el cual consiste en pagar tu boleto de estacionamiento en Acuario, y con él se tiene el acceso para que cuatro personas disfruten un recorrido por la Avenida del Mar de manera gratuita.

El estacionamiento público Acuario Mazatlán cuenta con alumbrado, áreas verdes, banquetas, así como con 430 cajones para automóviles, 21 cajones para personas con discapacidad, 7 espacios para motocicleta, 17 sitios para autobuses, y paradero para los autobuses MuéveteMaz.

MuéveteMaz es un proyecto formado por autobuses que realizan recorridos gratuitos por el Malecón, luego de que las personas hayan pagado el estacionamiento en el Acuario Mazatlán.









