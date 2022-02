Movilidad en carreteras por el carnaval no ha sido la de otros años: Ángeles Verdes

Mazatlán, Sin.- A comparación de otros años, cuando el Carnaval de Mazatlán estaba en apogeo, en este 2022 la movilidad en carretera y la afluencia de vehículos que ingresan al puerto ha sido un poco más lenta.

Ricardo Picos Quintero, titular de Ángeles Verdes en Sinaloa, señaló que el viernes ha sido el día con mayor afluencia no obstante no se alcanzó un repunte del 40% a comparación de otros fines de semana donde no hay festividad.

"El día viernes es cuando se vino dar un poquito más de movimiento, nosotros esperamos una reacción más fuerte de un 40%, pero va muy lento", señaló.

Foto: Cortesía | Ángeles Verdes Mazatlán

Dijo que hay rachas dónde pueden llegar a pasar ocho, diez o hasta 15 vehículos y después momentos en los que no pasan ni uno solo

"Años anteriores, cuando el Carnaval estaba en todo su apogeo, para el sábado se miraba la intensidad de vehículos que venían a disfrutar este "periodo vacacional", agregó.

En cuanto las atenciones brindadas, Picos Quinteros enfatizó que hay una queja muy generalizada por parte de los conductores y qué tiene que ver con las condiciones de las carreteras sobre todo el tramo de la autopista Mazatlán Culiacán, la cual los automovilistas dicen que "es un cochinero".

Añadió que el enojo es aún mayor porque los usuarios de la autopista están pagando una cuota y las condiciones de la carretera no son las mejores.

Han atendido sobretodo ponchaduras, de las cuales los automovilistas dicen fueron ocasionadas por haber caído en baches.





