Motociclistas acaparan el 50% de accidentes de tránsito en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán el 50 por ciento de los accidentes de tránsito son protagonizados por motociclistas, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades viales.

En el puerto se registran en promedio seis hechos viales al día, de los cuales tres están relacionados con los vehículos de dos ruedas.

El subdirector de Tránsito Municipal, Sergio Camacho Torres, señaló que no siempre los motociclistas son los causantes del incidente, pero sí se observa el desacato para conducir con el equipo de protección y en respetar los señalamientos viales.

"Siguen circulando recio, sin portar el casco, no quieren hacer caso de ponérselo, estamos duros con ellos pero no quieren hacer caso, ya hemos usado muchas estrategias, hay veces que sí se lo ponen, hay veces que no, salen con que se les olvidó, que se los robaron y puras cosas de esas, en el momento que los paras empiezan a decir que el otro no lo trae, puras cosas de esas que no les ayuda nada a ellos", dijo.

El jefe vial agregó que por ley portar casco es obligatorio, ya que éste ayuda a prevenir para que en caso de resultar con una lesión en la cabeza, ésta sea de menor gravedad, incluso puede salvar la vida.

"Hay unos que sí lo traen, pero no lo traen abrochado, y en el momento que se frenan se cae el casco, y si llegan a chocar no les sirve de nada que lo traigan sobrepuesto nomás", dijo.

Jóvenes sin experiencia

El funcionario municipal indicó que la mayoría de los involucrados en los accidentes son personas jóvenes de entre 18 y 19 años que no tienen experiencia en la conducción, pero también adultos que incursionan por vez primera en la motocicleta y no saben maniobrar bien la unidad, sobre todo si van con acceso de velocidad.