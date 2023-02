Morena no ha hecho buenos gobiernos: PRD Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Que la Fiscalía General del Estado actúe en consecuencia sobre Luis Guillermo Benítez Torres, pide el Partido de la Revolución Democrática de Sinaloa.

En rueda de prensa, Aarón Flores, coordinador del PRD en la zona sur, y Víctor Sainz, coordinador en Mazatlán, mencionaron que no se puede tapar el sol con un dedo, pues "el químico" acumula 10 demandas en su contra.

Consideraron que todo el asunto de las luminarias y del contrato millonario que se pretendía llevar a cabo es el mayor fraude que haya habido en el municipio y un asalto a los recursos públicos por el valor unitario de las luminarias, tanto por el expresidente como de sus "achichincles", todos los que en algún documento plasmaron su firma para que esa compra se llevara a cabo.

"El pueblo votó por Morena porque no querían corrupción y malos manejos y resultaron ser peor. La mayor parte de los municipios en Sinaloa están con problemas por malas administraciones emanadas de Morena. Morena no ha hecho buenos gobiernos", dijo Aarón Flores.

¿Dónde quedaron los 60 MDP?

Por su parte, Víctor Sainz cuestionó, ¿dónde quedaron los 60 millones de pesos que dio como anticipo el municipio a Azteca Lighting?

"Ahorita no tenemos ese dato ni estamos informados, qué pasó con ese dinero. La ciudadanía merece estar informada, no es posible que a la fecha, hace ocho meses, se dio ese anticipo, y no sepamos qué pasó", mencionó.

Agregó además que no era posible que el municipio comprara luminarias con ese costo unitario, más de 187 mil pesos, mismo que comparó con el valor de un Wolkswagen.

"El PRD desde un principio dijimos que esas lámparas, cuando se pusieron las primeras en la Rafael Buelna, en 187 mil pesos, dijimos que era bastante inflado ese precio que estaban manejando".

Si la empresa no quiere regresar el dinero, la otra alternativa, indicó, es que surta al municipio de luminarias a precio justo, pues las colonias del puerto adolecen en alumbrado público.