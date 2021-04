Morena acusa al gobierno estatal de entregar tarjetas “Puro Sinaloa”.

Culiacán, Sin.- El diputado de Morena Jesús Monreal acusó que hay videos y testimonios que el gobierno del estado inició en pleno proceso electoral la entrega de cuatro millones de tarjetas con el logotipo “Puro Sinaloa” y que corresponde a un “bono alimenticio por 200 pesos”.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y algunos ayuntamientos están distribuyendo cuatro millones de tarjetas con el logotipo de campaña del Puro Sinaloa utilizado por el gobernador durante su campaña política en el 2016, ahora con carácter de supuesto bono alimentario por 200 pesos, por la pandemia del covid 19”, dijo.

Local Acusa Sergio Torres que AMLO acude a Sinaloa por turismo político El primero en abrir el debate al fijar un posicionamiento sobre proceso electoral 2021, fue el diputado del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez al defender al Instituto Nacional Electoral y acusó al gobierno federal de hacer proselitismo político por lo que demandó un proceso limpio, transparente y dejar atrás las campañas negras.

Por ello, el diputado de Morena reiteró que cuatro millones de tarjetas representan 800 millones de pesos que el gobierno del estado, que es un gobierno del PRI, no sólo no informa de dónde los saca y mucho menos a quien se lo entrega, así sea en plásticos de 200 pesos.

Este es un asunto serio que el gobierno del estado, dijo, debería aclarar y nosotros creemos que incluso debería suspender, en el contexto de una campaña política, que como ustedes dicen debe ser lo más limpia y transparente.

El legislador de Morena insistió que lo debe de suspender antes de que destine más recursos, porque según sus propios anuncios, las tarjetas serán recargables de manera mensual, de tal forma que los 800 millones de pesos de aplicación mensual, puede derivar en una escandalosa suma mayor al final de la campaña política, que se tiraría a la basura inútilmente, cuando el pueblo de Sinaloa ya ha tomado la decisión de seguir en la ruta de la Cuarta Transformación.

Foto: Cortesía | Congreso del Sinaloa

“Lo que no se vale compañeras y compañeros del PRI es que nos vengan a expresar preocupaciones que ustedes están muy lejos de sentir y sólo quieran llevar agua a su molino al calor de los procesos electorales, sin atreverse a reconocer que tienen por lo menos un serio problema de opacidad en el uso de los recursos públicos en su propio gobierno”, indicó.

El legislador de Morena aseguró que no hay manera de coincidir con los priistas cuando particularmente algunos son designados por sus mecenas empresariales no ocultan que sus verdaderas intenciones, es retroceder materialmente todo en materia política, económica y social en el país, logrado en los últimos dos años y que mantiene al presidente Andrés Manuel López Obrador con más altos niveles de aceptación popular, aunque no lo quieran ver.

“Por supuesto que no es automático, pero sí el partido morena conquistó la presidencia de la república con el apoyo de la gente en las elecciones del 2018, lo lógico es que si ese apoyo popular a su gobierno se mantiene, como hasta hoy, ese apoyo se ratifique en las urnas”, aseguró.

















