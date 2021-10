Minimizan aumento de contagios Covid-19 en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres minimizó el posible incremento de los casos de Covid-19 en la ciudad, que hasta este lunes sumaban ya 103 personas, pero confirmó que ya reforzaron las acciones de prevención.

Luego de anunciar la presentación del concierto del cantante Christian Nodal el próximo 20 de octubre en el estadio “El Kraken” para sacar recursos para los damnificados del pasado huracán “Nora”, dijo que para este evento se reforzarán las medidas de prevención y protocolos y se estará pidiendo el certificado de vacunación.

Informó que el 70 por ciento del estadio, unas 14 mil personas, podrían asistir a este concierto, y rechazó que esto pudiera originar un aumento en los contagios.

“La verdad es que nosotros, ya le dimos la vuelta, Mazatlán ha sido motivo que muchos lugares todavía que no había vida nocturna, a través de Concanaco nos han solicitado protocolos, de qué estamos haciendo para que a pesar de que recibimos tantos turistas cada semana, la verdad no nos está afectando tanto la pandemia, la verdad de que hoy haya 103, no significa nada, vamos a fortalecer todos los programas que tenemos, pero acuérdense que cada día se está vacunando gente y muy pronto van a estar el 100 por ciento vacunados”, manifestó.

Indicó que la gente debe seguirse cuidando ante cualquier situación y acostumbrarse a vivir en estas condiciones.

Recalcó que van a fortalecer todos los protocolos que se tienen y el pedir el certificado de vacunación es uno de ellos, ya que no se quiere que crezcan los contagios.

Indicó que el que haya 103 contagios, comparativamente con el año pasado, no es nada.

“No estamos mal, tan cierto es, que el comparativo con todos los destinos turísticos nos favorece mucho, ustedes pueden ver que los fines de semana hay más gente que en Semana Santa.









