Militantes y consejeros del PAN trabajan en el gobierno de Rocha Moya

Culiacán, Sin.- La dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, aseguró que militantes e incluso consejeros del PAN trabajan en el gobierno de Rocha Moya, por lo tanto, el expresidente estatal del PAN, Adolfo Rojo, va a apoyar al gobernador Rubén Rocha Moya, porque es un hombre preparado que lee, ya que muchos morenistas ni siquiera eso hacen.

“Se los digo y se los comento, Adolfo es militante del partido y en Acción Nacional no existe ningún reglamento donde te impidan colaborar con otros gobiernos no emanados del PAN. Él me avisó antes de tomar el nombramiento, él es libre de hacer lo que guste”, dijo

En conferencia de prensa informó que Rojo Montoya le aclaró que iba a apoyar al gobierno de Rocha, pero también le dijo que no iba a andar promoviendo cuestiones del partido, por lo tanto, no hay ninguna prohibición para que Adolfo siga afiliado a PAN.

Rubio Valdez aclaró que el hecho de que Adolfo Rojo Montoya trabaje como Director de Turismo en la zona centro de Sinaloa, en un gobierno morenista, no le impide seguir afiliado al Partido Acción Nacional.

Cuen se puede apropiar de Morena

Incluso señaló que en el PAN, como no se les prohíbe prestar sus servicios en administraciones no emanadas del partido, tienen libertad de trabajar donde quieran.

“Si yo les hiciera una lista de todos los militantes que trabajan en el gobierno, tengo consejeros, no voy a decir nombres, porque no los quiero echar de cabeza que trabajan en el gobierno de Rocha, pero igual, muy prudentes, muy institucionales, porque en PAN no violentamos los derechos”, señaló.

Destacó que sin duda el gobierno estatal manda el mensaje de que quiere gente capacitada, preparada y experiencia en su equipo de trabajo.

“Me da gusto, porque eso habla de que en la militancia del PAN hay personas preparadas, eso nos distingue, y que leen, porque muchos morenistas no leen, ni siquiera eso, no leen, que aunque no saben, piensan que lo saben todo”, dijo.

Respecto al conflicto entre el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen, líder moral del PAS, dijo que no tiene duda de que al rato andarán de “bechos y abrazos”, por lo que alerto a los morenistas no descuidarse, ya que Cuén se puede quedar con el partido´.

“Morenistas pónganse listos porque a nosotros nos ha tocado, ya ven que Cuén estaba en el PRI, estuvo aquí con nosotros y nos dejó un muy mal sabor de boca, y la verdad no tiene la culpa Cuén, tienen la culpa los morenistas porque dejaron que se metiera, que se pongan listos porque si no se va a adueñar del partido”, indicó.