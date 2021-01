Miles de sinaloenses buscan una palabra de consuelo en el 911

Culiacán, Sin.- Los call de emergencias, en Sinaloa se han convertido en un remanso de paz, donde mucha gente desesperada por la ansiedad, la depresión y el dolor que ha ocasionado la pandemia del Covid-19 ahora llaman, pero, no para pedir un servicio, sino para escuchar una palabra de aliento ante la angustia y soledad que están padeciendo.

“Encontré quien me escuchara ante el dolor de perder a tres miembros de mi familia por Covid. Después de que pasó la tragedia, me sentía sola, desesperada, la verdad no sabía con quién platicar, llamé al 911, sabía que era sólo para emergencias, pero la mía era una emergencia estaba amenazada de muerte: mi propia soledad”, señala Mónica.

Dice que la primera vez que llamó le dijeron que estaba loca, pero lo volvió a intentar y una voz amable, caballerosa la atendió, la escuchó y la frase mágica que la sacó de ese letargo tan doloroso fue: de inmediato te mando a quién te va a dar el consuelo que tanto necesitas: ahí te mando los ángeles que te cuidarán para siempre.

“Me sentí confundida, una voz tranquila, pausada me hablaba a través de mi cel, empecé a sentir tranquilidad, una paz inmensa. Hablamos por más de media hora. Al día siguiente otra voz, pero ahora de una mujer, me pidió mantener la calma, me escuchó, me dio palabras de aliento y empecé a confiar en esos ángeles que están atrás de un teléfono”, dice.

Mónica de más de 50 años, precisa que tiene familia, pero que ellos tienen sus propios problemas, sus propios demonios “apenas tienen tiempo para ellos, les he recomendado llamen buscando ayuda, dos que tres me han hecho caso y ahí la llevan, sí los han atendido”.

El objetivo del 911 es recibir los reportes de personas en situación de riesgo ya sea de integridad o vida, sin embargo a estos protocolos, ahora de manera no escrita se le les ha agregado otra acción: dar consuelo y palabras de aliento a miles de personas que a diario llaman desesperadas.

“Nosotros estamos al servicio de la sociedad. Nos gusta que nos pidan ayuda de éste tipo, y la verdad cada día se han incrementado las llamadas solicitando apoyo moral, principalmente, es reconfortante que se hagan estas llamadas y no las que hacen para molestar o bromear”, contesta una amable telefonista.

Le comentamos lo que han hecho con gente como Mónica y escuchamos atrás de la línea: ah muchas gracias, es verdad que nos consultan, al concluir la llamada, después de un buen rato de pláticas, nos dicen: gracias doctora, o si es un compañero: gracias doctor.

“Qué más quisiéramos solucionarles esa soledad, esa angustia que tanta gente está sufriendo por todas las desgracias que ha hecho el Covid-19. Lo que más tiene desesperada a la gente, es la falta de empleo, la pérdida de un ser querido, no tener para comprar el alimento del día y la tremenda depresión que está minando la salud de nuestra gente”, señala.

Pero no solamente el 911 atiende este tipo de demandas, también el call de CEPAVIF que da atención a mujeres víctimas de violencia, ahora con sensibilidad y cariño dan atención a todo tipo de emociones como la depresión, la soledad, ante el grito de auxilio que están manifestando los sinaloenses.

La psicóloga y coordinadora de la Línea de emergencia de CEPAVIF, Gricelda Aguilar Espinoza, como especialista y receptora de miles de llamadas explica que el manifestar cualquier tipo de emoción positiva o negativa es importante sacar a flote de la manera correcta y de la mano de un experto(a) para mantener una estabilidad.

“Las emociones hoy más que nunca están a flor de piel, pues fechas importantes de finales de 2020 como principios de 2021 han sido modificadas para estar en solitario o bien ha habido pérdidas de familiares y amistades, y el no tener un contacto físico para mostrar empatía ha sido un proceso difícil, sumado a los problemas de la vida diaria”, detalla.

Aguilar Espinoza indica que las emociones como el coraje, la tristeza y el miedo deben fluir de manera adecuada y controlada para beneficiarse y aprender de estas y de no hacerlo se podría empezar a desarrollar síntomas de algunos trastornos que podrían afectar la salud.

“El miedo por ejemplo nos sirve para protegernos y reaccionar ante cualquier peligro. El enojo manejado de buena manera nos lleva a defendernos y a poner límites. La tristeza nos ayuda a asimilar los eventos negativos y hacer contacto con nosotros mismos para aprender de las experiencias que se nos presentan y para soltar la pena que nos puede estar generando”, detalla.

Igualmente El ISMujeres mantiene activo un centro telefónico atendido por psicólogas y psicólogos de PAIMEF (Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas), mismo que busca dar respuesta inmediata a las mujeres y sus familias en casos de sentirse en riesgo o de ser violentadas al interior de sus hogares durante este proceso de aislamiento por la pandemia, y de la misma manera, también se han convertido en los ángeles guardianes de la salud mental de los y las sinaloenses.

La Directora General del ISMujeres, Laura del Carmen González Bon informó que la seguridad de las mujeres y sus familias durante esta época de extremar los cuidados en los hogares es una tarea que atiende con diversidad de estrategias el Gobernador, Quirino Ordaz, para lo que ha instruido reforzar las acciones e innovar en el vínculo con las mujeres en estos complicados momentos.

“Nos gustaría que cada mujer en sus hogares se aprenda o anote los teléfonos 7-52-06-72 y 752-06-73 donde tendrán a una amiga, un amigo que podrá escucharles, que podrá orientarles brindándoles la seguridad de que son especialistas en psicología y que tienen la responsabilidad de guardar total discreción”, dijo.





