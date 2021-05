Mi voto será para el candidato que defienda la UAS: Guerra Liera

Culiacán, Sin.- Tras llevarse a cabo el segundo y último debate entre candidatos a la gubernatura de Sinaloa, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, manifestó que ya sabe por quién va a emitir su voto el próximo seis de junio.

Aunque no reveló nombres, Guerra Liera mencionó que será por aquel candidato que defienda la UAS y quién ya haya vivido de cerca las necesidades de la institución.

“Yo desde antes lo tengo definido y muy claro. A mis 62 años es difícil equivocarse. Yo espero que sea alguien que conozca la universidad, que haya vivido la situación de la universidad, que sepa lo que se requiere, que sepa diferenciar que es una educación pública y privada”, añadió.

Refirió que el segundo debate entre los ocho candidatos, fue un encuentro carente de propuestas positivas y en donde destacaron los ataques personales, así como ocurrió en el primer debate.

El líder de la Casa Rosalina, reveló que había hecho el propósito de no ver el debate entre candidatos, dado a que la UAS siempre es un tema de qué hablar, sin embargo, dijo le ganó la curiosidad.

“Yo quiero confesarles que el día de ayer hice el propósito de no ver el debate de no escucharlo, me ganó la curiosidad ya los pocos minutos 15 o 20 cambié el canal. Un debate carente de propuestas positivas, un debate abundante en la descalificación, falta de cortesía entre los candidatos que lo único que técnicamente es el partido que los postula”, expuso.

Al ser cuestionado sobre que la acusación de la candidata Yolanda Cabrera Peraza, del Partido Redes Sociales Progresistas, quien mencionó que la institución es una red de corrupción y donde se desvían recursos a favor del PAS, Guerra Liera dijo que quienes acusen a la universidad lo denuncien y lo sustenten.

