‘Mi hijo no es sicario, solo lucha contra su adicción’, narra madre de desaparecido en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Familiares de los jóvenes Alejandro Trujillo Cruz y Nery Alejandro Villalobos Bustamante, se manifestaron en el Ayuntamiento de Mazatlán para exigir a las autoridades que los busquen y encuentren rápido.

Alejandro y Neri Alejandro se encuentran desaparecidos desde el 22 y 23 de septiembre, respectivamente.

También puedes leer: Mazatlán está ‘en alerta’ por desapariciones forzadas

De acuerdo con el relato de la madre de Alejandro Trujillo, él se encontraba internado en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Emiliano Zapata, y tras meses de atención y casi al concluir su tratamiento, una noche le llamaron para informarle que su hijo había sido sustraído del lugar.

“Mi hijo no era un sicario, mi hijo solo estaba luchando para salir de su adicción y estar con su hijo; yo lo vi ese mismo día (domingo) por la tarde y ya en la noche me marcaron para decirme que algo le había pasado, acudí y me dijeron que hombres armados se lo habían llevado”, dijo.

Los familiares de los desaparecidos señalaron a la Vicefiscalía en el sur del estado, de malos tratos al acudir a interponer las denuncias correspondientes.

Se levantó la voz para buscar y encontrar con vida a Nery Alejandro Villalobos Bustamante, según los señalamientos de los familiares, él era un hombre de 37 años, comerciante y de buenos principios.

El alcalde atendió a las manifestantes y de inmediato se puso en contacto con el Vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano, y la secretaria del Ayuntamiento, Adda Sarahí Rosas Medina, los acompañará para que se dé seguimiento a cada caso.