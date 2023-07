México está en riesgo y hay que salvarlo: Enrique de la Madrid

Mazatlán, Sin.- El Frente Amplio por México es la vacuna que requiere el país para terminar con la crisis a la que lo llevó el actual gobierno federal, aseguró Enrique de la Madrid Cordero.

Al llegar a Mazatlán para iniciar su gira de trabajo por Sinaloa, habló de su interés por encabezar el Frente Amplio por México y para ello se encuentra en la promoción para la recolección de 150 mil firmas para el 8 de agosto y luego pasar a los debates.

Criticó que en los últimos cuatro años la economía de México tuvo nulo crecimiento bajo el argumento de la pandemia de Covid-19, por lo que insistió en que con la unión de fuerzas políticas, el país podrá recuperarse.

“Esto se debe a un gobierno inepto, que deja pasar la oportunidades y para crecer se deben aprovechar, estimulando el turismo, volviendo a apoyar al campo con programas para la productividad, apoyando a la minería, generando certidumbre a la inversión”, dijo.

El también ex secretario de Turismo se refirió al abandono del sector pesquero, campo, agricultura y hospitales del país, ya que el nivel de pobreza ha aumentado la inseguridad y que las oportunidades para los mexicanos van a la baja.

"En este gobierno de Morena no hay nada, no invierten en nada, no entienden lo que es el desarrollo, el impulso al turismo”, dijo.

De la Madrid Cordero se dijo convencido de que con visión y proyectos bien definidos, podrá lograr la recuperación de México.

Derroche de recursos

Enrique de la Madrid Cordero criticó la campaña de las mal llamadas “corcholatas” y el derroche de recursos en todo el país.

“Hubiera sido mejor que el gobierno le invirtiera a medicinas y hospitales, a la seguridad, pero ha sido un derroche de dinero impresionante. La buena política no necesita de mucho dinero. Necesita de muchas ideas”, mencionó.

El aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México indicó que está a favor de la equidad de género y que no tiene duda de que el país está preparado para ser gobernado por una mujer, pero que la decisión no debe de ser por género, sino por capacidad.