Mercado Pino Suárez opera sin plan de contingencia

Mazatlán, Sin.- El mercado municipal “José María Pino Suárez” sigue operando sin un plan de contingencia para frenar el contagio del coronavirus Covid-19, a pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitida por el Sector Salud, desde el lunes pasado.

Locatarios señalaron que hacen todo lo posible por aplicar el mayor número de medidas preventivas, como son el uso de gel antibacterial o lavarse las manos constantemente, pero que hasta la fecha no han recibido ninguna propuesta por parte de las autoridades municipales.

Alejandro Ontiveros Arámburo, secretario de la Unión de Locatarios del Pino Suárez, dijo que están en la mejor disposición de acatar todas las medidas sanitarias que se requieran, incluso la aplicación de un proceso de sanitización o desinfección, que proteja tanto a clientes como a locatarios o, en su momento, hasta el cierre temporal de los negocios para salir lo más pronto posible de la fase 2 y 3 de contagio.





La sanitización sería excelente, sería una manera para proteger tanto a los locatarios del mercado como a los clientes que nos visitan, estamos conscientes de eso, de hecho nosotros con mucha batalla hemos estado consiguiendo a cuenta gotas el gel antibacterial, precisamente para otorgarlo a la clientela y para los mismos locatarios del mercado, y evitar en lo posible la propagación de este virus

Alejandro Ontiveros Arámburo





Por su parte, Ramón Reyes, inspector del mercado, informó que como medida preventiva se pondrán galones de gel antibacterial en todas las entradas del recinto, y se reforzará la limpieza de pisos y barandales con cloro.

Comentó que no se tienen indicaciones de que se vaya a sanitizar el mercado, como ya se hacen en algunos recintos de Guadalajara, Jalisco, donde el problema presenta un repunte de casos.





Hasta ahorita no han mandado los jefes, no sé si será aquí también, por lo pronto no, no sé si más adelante, ahorita está tranquilo, nomás hay 3 casos en Mazatlán

Alejandro Ontiveros Arámburo





Dijo que se mantendrá la limpieza de los pasillos con el barrido y trapeado por las mañanas y por las tardes, así como la aplicación de cloro en los pasamanos de las escaleras.

FALTA MÁS ATENCIÓN

Locatarios, visitantes y clientes señalaron que se deben reforzar las medidas sanitarias en todos los mercados municipales, no sólo con limpieza y aplicación de gel, ya que no se guarda la sana distancia ni se acostumbra a usar cubrebocas en el interior de estos recintos.

Don José, propietario de uno de los locales de frutas y verduras, asegura que la afluencia en el mercado ha bajado mucho por el riesgo de contraer coronavirus, y porque las medidas preventivas son escasas, al grado de que las ventas cayeron un 80%.

Víctor Magaña, otro de los locatarios, considera que en el mercado Pino Suárez se debe de aplicar un plan de contingencia con medidas más estrictas, pues mucha gente no usa cubrebocas ni guarda la sana distancia al entrar al recinto.

Refiere que en la Yarda de El Venadillo, donde compra la verdura que vende en la madrugada, se respetan más las recomendaciones de salud que en el mercado del Centro de la ciudad, ya que la mayoría de las personas trae cubrebocas, guardan la distancia y usan gel antibacterial.





Aquí veo que a mucha gente le da vergüenza, y no le importa la salud por la vergüenza, y yo creo que principalmente es lo que se deben de poner todos, tapabocas, no sé por qué aquí no lo hacen, yo me lavo las manos cada rato, cada 10 minutos, con gel y alcohol, uso guantes, y una vez que entro aquí ya no salgo, sobre todo trato de guardar la distancia Don José





Alicia Martínez, tiene un local de jugos al interior del Pino Suárez, ella comenta que con lo del coronavirus le ha ido muy mal en las ventas, ya que batalla para ganar 300 pesos al día, incluso señala que empieza a adquirir los insumos como el hielo fiados, porque no hay con qué pagarlos.





No hay ventas, se vino abajo todo, estoy desde las 6:00 de la mañana y estoy apenas vendiendo este desayuno de 50 pesos, nos ha ido mal, hay nomás para las tortillas para pasarla, 300 pesos que vendamos en el día ya sale para los frijoles y me voy temprano, estamos cerrando más temprano, antes era de las 6:00 a las 7:00 y ahora hasta las 4 o 5 me voy, acostarme mejor, para pedirle a Dios que otro día nos vaya mejor Alicia Martínez





Guadalupe Martínez visita con frecuencia el mercado para hacer sus compras, ella señala que está muy bien que se tomen medidas sanitarias para evitar el contagio, pero no está de acuerdo en que se cierren los negocios, ya que la gente tiene que trabajar para llevar el sustento a su familia.





Si cierran todos los negocios de qué va a vivir la gente, hay que dejar que la gente trabaje para que lleven sustento a sus casas, las medidas son muy buenas, pero que no cierren el mercado Guadalupe Martínez





