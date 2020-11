Mercado Órganico del Bosque busca concientizar a los ciudadanos

Mazatlán, Sin.- Con la idea de hacer un llamado a la concientizacion sobre tener una alimentación sana se lleva a cabo el Mercado Orgánico del Bosque en el Centro para la Educación Agrícola y Ambiental (CEAA), ubicado sobre la avenida Leonismo Internacional.

"La idea es hacer un llamada a la concientizacion, que debemos de tener una alimentación sana, estamos sufriendo un aetapa muy difícil en la humanidad y si le rascamos un poquito que un abuela aparte es por lo que comemos, o el cómo estamos produciendo nuestros alimentos", centro David Ocampo Peraza, presidente del CEAA.

Además de apoyar a los emprendedores que tiene algún producto afín y no cuentan con el espacio de sacarlo a la venta.

La nutrióloga Kimberly Ocampo, mencionó que hay mucha gente que no consume este tipo de productos porque dicen tener un precio más alto que los no orgánicos y explicó que esto se deba a qué son productos que no están elaborados en masa y no se someten a ningún proceso industrial.

"La gente dice: 'los veo en el super y están más caros' pero no saben el por qué están más caros. Los otros productos los elaboran en masa, con muchos fertilizantes para evitar que algún aplaga llegue y lo que tratamos de hacer aquí es promover lo orgánicos y los beneficios que aportan", explicó.

En resumen, añadió, orgánico significa limpio, que una verdura no pasó por tantos procesos industriales o contaminantes como fertilizantes.

Indicó que hoy día las personas tienen el paladar muy desconstruido y esto se debe a que se han acostumbrado a percibir ciertos sabores sin tomar en cuenta los altos azúcares o demás sustancias que contienen y que no benefician en nada a a la salud, por lo que al momento de probar algo elaborado naturalmente su sabor no les es tan agradable.

Son productos llamativos, el hecho de que sean orgánicos no quiere decir que saben mal, sino es saborear realmente lo que es, hoy día tenemos el paladar muy desconstruido.

Kimberly Ocampo





Desde crema de maní, mango deshidratado, dulce de calabaza, huevo orgánico, pan artesanal y jabones artesanales se pueden encontrar en el "mercadito". Además de talleres recreativos para los más pequeños del hogar y charlas informativas.

Queremos invitar a más gente que tenga productos afín, que sean ecológicos, reutilizables que vengan aquí, se acerquen al mercadito del bosque.Kimberly Ocampo









