Merary Villegas no descarta ser candidata, porque sus ganas son inmensas

Culiacán, Sin.- La diputada federal de Morena, Merary Villegas Sánchez, anunció que no se descarta como candidata a la presidencia municipal de Culiacán, ya que sus ganas de que la capital del estado mejore son inmensas, además aseguró que el PRI y el PAN no le harán ni cosquillas a Morena

Advirtió que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática no tienen tanto poder, por lo que la alianza será un fracaso porque no son una amenaza para el partido del presidente.

No veo que le vayan a hacer cosquillas a Morena, el PAN y el PRD no representan una amenaza, a los únicos que enfrentaremos es al PRI, ellos están en el poder.

Merary Villegas

Por otro lado la diputada federal informó que a través de la Cámara de Diputados se exhortó al Gobernador Quirino Ordaz, para que se investiguen actos de corrupción de parte de funcionarios del gobierno malovista por los fraudes que devinieron en el cierre de la compañía azucarera de Los Mochis, en perjuicio de los derechos laborales de sus ex trabajadores.

Explicó que desde la Comisión permanente, presentó tres exhortos en defensa de ex trabajadores del ingenio Azucarero de Los Mochis, para que se revisara el actuar de las autoridades, dos de ellos en conjunto de la Diputada Tatiana Clouthier.

“Hasta ahora el proceso judicial se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin una investigación a fondo de la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa”, dijo.

El 17 de diciembre de 2009, la sociedad mercantil “Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV”, despidió a 150 trabajadores, los cuales, presentaron una demanda laboral por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán.

Entre las prestaciones demandadas por los trabajadores se encuentran los salarios, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, salarios caídos, utilidades, actualización y regularización de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como la devolución de montos descontados, retenidos y no enterados al Infonavit.

Merary Villegas explicó que el pago nunca llegó a ninguno de los ex trabajadores, porque la Compañía Azucarera de Los Mochis se amparó ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán.

Por lo que se ordenó a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de conciliación y Arbitraje, restablecer el procedimiento del Juicio Laboral y dictar un nuevo fallo.

Los magistrados consideraron que al emitirse la primer sentencia, se cometieron violaciones al procedimiento en perjuicio del ingenio azucarero, consistentes en que: Se desechó la prueba confesional ofrecida; no fue congruente porque que tomó en cuenta prestaciones no reclamadas por los ex trabajadores en su demanda y en que no consideró la prescripción expuesta por la empresa en su contestación de demanda.

Los magistrados declararon el asunto como totalmente concluido y ordenaron su archivo.

“El proceso judicial hasta ahora se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin investigar a fondo la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa, señaló.









