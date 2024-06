Merary Villegas niega señalamientos de Rocha Moya por traición y acaparadora

Culiacán, Sin. -Merary Villegas Sánchez, diputada federal electa, negó las acusaciones en su contra del gobernador Rubén Rocha Moya, quien la acusó de acaparar puestos de elección popular así como dentro del partido.

Esto luego de que Rocha Moya hiciera dichos señalamientos durante una de sus intervenciones en su conferencia semanera.

El gobernador acusó a Villegas de inspirar el voto para su madre, además de señalarla como acaparadora por estar en la dirigencia estatal del partido y resultar electa diputada federal.

Rocha Moya calificó a Merary como acaparadora, ya que aún ocupa la presidencia del partido a nivel estatal, además de haber competido y ganado una diputación federal por tercera vez.

Asimismo, el gobernador acusó de traición a la líder morenista, ya que había incitado al voto para el Partido del Trabajo en la alcaldía de Culiacán, donde la candidata de dicha fuerza política es su madre, Victoria Sánchez Peña.

“Nunca he traicionado ni traicionaré los principios de Morena, partido del cual soy orgullosamente fundadora. Siempre he sido respetuosa de nuestras autoridades, partidarias e institucionales, y he trabajado codo a codo con todos y todas mis compañeros por el bienestar de nuestro estado”, respondió Villegas.

Villegas Sánchez sostuvo que ella se debe a la gente del distrito 07, quienes avalaron su permanencia en la Cámara de Diputados. Consideró que cualquier crítica hacia su persona también va dirigida a los más de 100 mil votantes que la eligieron.

¿Hay ruptura?

Asimismo, dijo no haber tenido acercamiento con Rocha desde el inicio de las campañas y negó haberse acercado al gobernador para solicitar un cargo para su madre, contradiciendo lo dicho por el titular del poder Ejecutivo.

Cuando se le preguntó si hay una ruptura en el partido ante esta polémica, respondió que no espera eso. Relató que tras los comentarios del gobernador le mandó mensajes, pero estos no han sido contestados.