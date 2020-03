Memorias de una socorrista: Llamadas que salvan vidas

Mazatlán, Sin. - Si salvar la vida de una persona al acudir al lugar de la emergencia es una labor complicada para un socorrista, realizarlo desde una cabina de radio, cuando no se sabe bien lo que sucede en el lugar de los hechos, cuando no se tiene contacto directo con la persona, lo es aún más.

En la Cruz Roja las llamadas que reciben para reportar una emergencia, generalmente llegan del 911, ahí toman primero los datos, los pasan a este cuerpo de auxilios y se especifica qué tipo de paciente se va a atender.

Hace aproximadamente dos meses una llamada entró directa, Concepción se encontraba en ese momento cubriendo su turno en la cabina, tenía muchísimo trabajo, papeles por todas partes, continuamente llegaban reportes de motociclistas accidentados, pues era un día lluvioso. De repente, la recepcionista le pasó la llamada: "es una muchacha, a ver si tú la puedes ayudar", le dijo.

Concepción tomó la llamada y lo que sucedió después realmente no lo esperaba.





Me dijo que quería suicidarse, que ya tenía todo para hacerlo, fue muy específica, que ya tenía la cuerda con la que se iba a ahorcar, se sentía muy triste porque se sentía rechazada

Concepción





Concepción comenzó por preguntarle su nombre y cómo podría ayudarla, la chicha comenzó a desahogarse, al parecer lo que necesitaba es que alguien la escuchara.





Me contó sus problemas, aquí yo tenía un mundo de trabajo, pero estaba tratando de contestarle. Lloró bastante. Le dije que por favor pensara las cosas, tuve una plática como si la tuviera en frente, fue raro, porque nunca me había pasado

Concepción





Recuerda que la llamada duró cerca de 45 minutos y a pesar de que ella no se considera buena para dar consejos, ese día se sintió identificada con algunas de las cosas que la joven de la llamada le dijo; trató de hacerla sentir en confianza y sobre todo hacerle saber que no la iba juzgar.





Siento que la situación de la chica, si hubiese contestado un hombre, la hubiésemos entendido igual porque lo que ella necesitaba era que alguien la escuchara, no sé qué hubiera pasado si alguien más le hubiera contestado, no sé cómo se le ocurrió llamar para acá, pero llamó y me tocó a mí

Concepción





Al final, quién llamó le dijo que no cometería el suicidio y Concepción pasó varios días pensando en ella y en lo que realmente había sucedido, si se había atrevido a realizarlo o no. Sorpresivamente, días después entró otra llamada de manera directa, se trataba de la misma persona.





Días después volvió a entrar una llamada y yo recuerdo perfectamente su nombre, volvió a marcar para agradecer y es algo muy bonito, es algo que aquí en la caseta no me había pasado, por lo general aquí todo es negativo. Llamó para decirme que había vuelto a la escuela y a su trabajo

Concepción





Una gran satisfacción, además de mucha paz, es lo que experimentó al escucharla de nuevo y saber que se encontraba bien.

Concepción se siente orgullosa y feliz de haber recibido esa llamada, y aún más que buscara el contacto de nuevo para que, de cierta forma, le agradeciera lo que hizo por ella.





No se puede expresar con palabras, simplemente te sientes lleno y hace que sientas que no te falta nada más, que con eso ya lograste el objetivo del por qué estás aquí portando el uniforme, no hay palabras

Concepción





Aunque siempre ha sido una profesionista que realiza su trabajo con mucho esmero y dedicación, a partir de ese día ella enfrenta la vida de diferente manera. Sabe que está en un lugar en el que puede ayudar a muchas personas en momentos difíciles, y eso la hace valorar mucho su trabajo.





Toda mi vida, hasta que se acaben las fuerzas, voy a dedicarme a esto aquí en la Cruz Roja. Todos nacimos con un objetivo, cada quien decide utilizar los medios que le tocan para hacer el bien y este me tocó a mí, y lo realizo con mucha convicción y orgullo

Concepción





Para saber

Como socorrista, Concepción ha realizado atenciones en el mismo lugar del accidente y también a través del teléfono, cuando personas han llamado desesperadas en busca de alguna palabra de aliento.

Foto: Jesús Guzmán │ El Sol De Mazatlán













