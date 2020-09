Memorial de la pandemia: Los ojos de Ninfa han visto morir

Culiacán, Sin.- Al día 203 de la pandemia, Sinaloa ha arribado al peor escenario proyectado con 3 mil muertos por Covid-19, una cifra que en abril no se esperaba llegar.

Esto lo sabe Ninfa Sajarópulos, una enfermera de 46 años que enfrenta a la epidemia desde sus inicios, y que sigue en guardia. Incluso, exponiendo su vida, ya que en junio pasado se contagió del letal virus, pero salió adelante.

En estos meses, Ninfa ha visto a decenas de pacientes, algunos sospechosos, otros confirmados, y también ha visto la muerte de cerca. Con valor, se ha enfrentado a las agresiones verbales de familiares desesperados.

En sus 20 años de trabajo, Ninfa ha aprendido la paciencia y la empatía. A principios de marzo, recuerda, tuvo incertidumbre: no contaban con los protocolos de seguridad.

En el turno de la noche en el Hospital General de Eldorado, Ninfa tuvo los recuerdos de la primera pandemia que había formado parte contra la influenza, pero que previendo que sería algo totalmente diferente con el coronavirus, se preparó física y psicológicamente para afrontar los retos que se veía venir.

Aunque en el nosocomio de Eldorado no hay un espacio de cuidados intensivos para pacientes Covid-19, el lado sentimental se tuvo que dejar de lado para que no afecte su salud mental, “porque en realidad, a veces si se apega uno a lo afectivo, a lo emocional, no sale uno mucho por delante”.

Una vez que los pacientes se estabilizan y tienen la energía para conversar, Ninfa se permite iniciar conversaciones con los pacientes para crear una mayor confianza.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

PREPARACIÓN

Mientras que, por un lado, la ciudadanía no termina de hacer consciencia real de las consecuencias del coronavirus y se da la reapertura de los sectores productivos, el personal médico, aunque utiliza un traje especial para la atención a pacientes activos, el cual es agotador y no permite respirar bien, se contagian de poco a poco.

Así sucedió en junio con la enfermera Ninfa, cuando los primeros síntomas se hicieron presentes y después de aplicarse la prueba con un resultado positivo, tuvo que dejar de laborar por casi un mes, tomando su tratamiento en casa.

Estábamos ya preparados psicológicamente, para saber que nos podía tocar y pues, nos tocó, porque estamos ahí en el medio.

Ninfa

En su caso, con una hija de 16 años, los protocolos de sanidad se intensificaron en el inicio de la contingencia, con productos sanitizantes en la entrada de su hogar, en donde se cambia de ropa y se baña hasta tres veces al día por seguridad.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Su rutina pasó a ser solo de su casa al hospital y una que otra vuelta al súper, dejando de visitar a sus padres y a su hijo de 24 años por temor a contagiarlos y que por su experiencia se niega a pasar por un capítulo traumante con sus seres queridos.

En un hospital que no se cuenta con cuidados intensivos y que no se festeja cuando un paciente que llegó en situación crítica es dado de alta, se vive también la frustración de los trabajadores de la salud, por la ardua jornada de trabajo que se someten, mientras algunas personas siguen sin cuidarse.

Ahora a casi siete meses de la contingencia, los integrantes del ejército blanco de acuerdo a Ninfa, se han resignado a que la pandemia seguirá y los pensamientos se reducen a un solo “ya que”, para seguir aplicando sus conocimientos en salud, los cuales ahora son fundamentales.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

NUMERALIA

En Sinaloa, contrario a la tendencia nacional, son las mujeres quienes han fallecido más a causa del coronavirus. De acuerdo al Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, el 50.5 por ciento han sido mujeres y el 49.5 por ciento, hombres.

A pesar de que el Covid-19 ha provocado la muerte de personas de todas las edades, en promedio, los más afectados tienen entre 45 y 65 años y son pacientes que vivían su etapa productiva.

Ahora, tras más de 6 meses de epidemia, la Secretaría de Salud, aseguró que están preparados para cuando se llegue a generar un repunte de contagios, motivo por el que no se ha desinstalado la capacidad física de las unidades médicas y se están aperturando más call center.

17, 725 personas han resultado contagiadas en todo Sinaloa de manera confirmatoria.





















