Mejorarán las condiciones del refugio “El buen Samaritano”, en Culiacán

Culiacán, Sin.- Después de toda tempestad, viene la calma, tal es el caso del Refugio El Buen Samaritano, el cual el pasado 25 de abril se incendió y a consecuencia de este siniestro, las pocas pertenencias que tenían terminaron completamente hechas cenizas.

Sin embargo, no todo fue malo, pues debido a este siniestro, la población en general se unió y comenzó a llevar algunos víveres, cobijas, colchones, para que los abuelitos no sufrieran estos días en los que no tienen un refugio.

Tras este incendio, algunas constructoras se unieron y empezaron a retirar el escombro a través de retroexcavadoras, además, acordaron construir una barda perimetral y mejorar las condiciones en las que este albergue se encontraba antes del siniestro.

Una de las voluntarias que se encontraba en el sitio, platicó para El Sol de Sinaloa, que el refugio se encontraba en total abandono, pues las condiciones en las que se encontraba eran totalmente deplorables.

“Este lugar lo conozco desde hace tiempo y como lo ves ahorita, es exactamente igual, no tiene nada nuevo, hay muchas necesidades, es gente que lo necesita todo”, expresó.

Uno de los cuartos construidos de lámina. Foto: Teresa Navia | El Sol de Sinaloa

Condiciones del refugio

La casa hogar, cuenta con tres cuartitos construidos a base de láminas, en donde duermen alrededor de 4 personas en cada uno; tiene un cuarto grande y construido con blocks, el cual tiene una capacidad para 20 camas, tienen un pequeño cuarto también a base de láminas, en donde guardan la comida y además un cuarto grande con la capacidad para 20 camas, sin embargo, no ha sido terminado, pues le falta la parte del techo, por lo que no se encuentra habilitado aún.

El refugio, contaba con una cerca de acero, siendo la mayor protección del sitio, la cual tenía una entrada principal y una entrada para vehículos.

Nuevo Proyecto

Dulce Beltrán, otra de las voluntarias y encargada de darles comida, mencionó que cada voluntario tiene asignada su área, sin embargo, conoce un poco del proyecto de construcción, que traen algunas constructoras para mejorar el sitio.

Detalló que, los cuartos de lámina serán derrumbados y construirán un cuarto de blocks, resaltando que este proyecto, viene a mejorar las condiciones en las que se encontraban los adultos mayores.

“El equipo de voluntarios, estamos armando un proyecto para que a ellos les quede algo bien y no vuelva a ocurrir, lo que pasó”, dijo.

Otro de los cuartos, en el que dormían alrededor de 4 adultos mayores. Foto: Teresa Navia | El Sol de Sinaloa

Aportaciones

La ciudadanía ha aportado, además, medicamentos, ropa, para los adultos mayores que ahí viven.

Cabe mencionar, que se seguirán recibiendo aportaciones y donativos en especie, quienes gusten llevar sus cosas, pueden acudir a la Casa El Buen Samaritano, en Culiacán.