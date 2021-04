Médicos privados piden ser vacunados

Mazatlán, Sin.- El doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado, lamentó que por política el gobierno federal no haya incluido a los médicos privados en el programa de vacunación, cuando son ellos los que dieron la batalla contra el Covid-19, atendiendo a pacientes sin seguro social en la periferia de la ciudad.

“Se les ha negado la vacuna, son políticas que no deberían de existir porque de hecho, el sector privado fue el que evitó que muchos pacientes ingresaran al hospital, todos los pacientes que están en las periferias de Mazatlán, esa gente vio a mucha gente que no tiene ningún servicio y no fueron a los hospitales por miedo, esos médicos se fajaron y los atendieron y los siguen atendiendo todavía”, expresó.

Local Vacuna contra el Covid-19 ha generado sólo efectos adversos pasajeros

Dijo que todas las personas que no tienen recursos económicos o no están afiliados a alguna institución de salud, buscaron la atención en consultorios privados, quienes recibieron mucha de la carga de los pacientes contagiados.

Refirió que por miedo, mucha gente evitó los hospitales, y prefirió acudir a los médicos privados.

“Estos médicos son los que atendieron a esos pacientes, incluso, atendieron a personas graves a domicilio también, y los siguen atendiendo a domicilio, porque esa gente tiene miedo a ir a los hospitales”, apuntó.

Velasco Serrano señaló que estos médicos merecen ser vacunados porque todos los días son expuestos a ser contagiados de Covid-19, al atender a todo tipo de personas.

Comentó que el procedimiento fue hacer un censo de médicos, enfermeras y trabajadores que atendían en los módulos TRIAGE, en hospitales, para incluirlos en la primera etapa de vacunación, pero no se hizo de los médicos privados que atienden casos de Covid-19 en sus consultorios.

Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

Puedes leer: La vacuna es una bendición de Dios: primera vacunada de Escuinapa

“Se vacunó a los que están en el censo, desafortunadamente los médicos que son privados que no estaban teóricamente en el área Covid-19, pero que sí atienden casos, no en el área Covid-19 ni en el papel, para fines de estadísticas, dirán, pero ellos atienden pacientes Covid-19, y se tienen que vacunar”, indicó.

Actualmente, agregó, a nivel nacional se está haciendo un nuevo censo para atender esta problemática, ya que no se entiende en qué política se basaron para decidir no vacunar a médicos privados.

“Se está haciendo un censo ahorita, y es a nivel nacional esta problemática, no entiendo en qué política se basaron para decir, no vacunamos a los médicos privados, porque ellos atienden mucho paciente Covid-19”, concluyó.













Lee más aquí ⬇

Local Médicos de Sinaloa recibirán segunda dosis de vacuna contra Covid-19

Local Vacuna Covid-19 también llegará a hospitales privados: Quirino Ordaz