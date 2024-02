Me siento muy seguro en Culiacán: Ken Salazar, embajador de EU

Culiacán, Sin. -En su primera estadía en Culiacán, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó sentirse seguro en la capital de Sinaloa.

El estado mantiene su alerta de visita para ciudadanos norteamericanos que piensan visitar el territorio sinaloense.

Salazar indicó que es la tercera ocasión en la que visita el estado, anteriormente su estadía fue en Mazatlán, pero que en esta ocasión decidió pasar la noche en la capital.

“Muchos me decían que no pasara la noche en Culiacán, pero pasé la noche en Culiacán y quiero decir que me siento seguro. Donde quiera que esté en México, en los 32 estados hay retos y cosas difíciles que enfrentamos todos los días”, declaró.

Esto fue enunciado por el embajador en su discurso en la Expo Agro Sinaloa edición 2024. Bajo este contexto consideró primordial garantizar la alimentación de la ciudadanía para evitar la generación de contextos violentos.

Posteriormente, Ken dio una conferencia de prensa, en donde nuevamente abordó el tema del Waring. El funcionario indicó que el estado tiene la mala persecución de ser un lugar inseguro, pero que esa narrativa es sostenida por las personas.

En este sentido, refirió que aún se deben hacer esfuerzos para eliminar este estigma y destacó las detenciones de integrantes de grupos delincuenciales.

El más reciente arresto fue el de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “Nini”, del cual se presume era el jefe de seguridad de Los Chapitos y se le detuvo en Culiacán, el pasado 22 de noviembre del 2023.

El gobierno estadounidense ofrecía 10 millones de dólares por información del hoy detenido.