“Me siento bien de salud” asegura el “Químico”

Mazatlán, Sin.- “Yo me siento muy bien de salud”, afirmó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al rechazar que se haya hecho algún examen para saber si tenía Covid-19.

En los últimos días han resultado contagiados los alcaldes de Ahome y Salvador Alvarado.

Local Taxis seguirán en la Playa Gaviotas aclara el “Químico”

-¿En los últimos días no se ha hecho algún examen contra el Covid-19?

“No, me siento muy bien, si porque me escucha afónico, bueno, a veces así me pongo porque me han entrevistado muchas veces ahorita”, manifestó.

“Estoy bien, tengo tres vacunas ya y tengo los cuidados, estamos muy bien de salud, gracias a Dios”.

Sobre las revisiones a las direcciones y dependencias del municipio, para ver si están cumpliendo con los protocolos de salud, indicó que giró instrucciones a Oficialía Mayor para que se verificara el cumplimiento.

Dijo que a veces hay gente que se les olvida cumplir, por la misma dinámica del trabajo, pero ya dio la instrucción que todos, sin excepción, deben de cumplir con los protocolos.













Lee más aquí:

Local Denuncian intentos de fraudes en Mazatlán a nombre de Atención Ciudadana Local Abandonan pinos de Navidad en la vía pública