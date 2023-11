“Me han dicho que soy narcotraficante, pero no me dedico a eso”: Rocha Moya

Culaicán, Sin. -El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aprovechó su intervención en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar que no se dedica al tráfico de sustancias ilícitas.

López Obrador visitó Culiacán el día de hoy, donde realizó su conferencia mañanera, y se encuentra en Badiraguato para la inauguración de la carretera Badiraguato-Parral.

Rocha Moya refirió que, por ser originario de Badiraguato, es señalado por narcomenudeo y estos señalamientos los ha recibido desde que asumió su cargo como titular del poder Ejecutivo.

"Sin argumento alguno, desde que gané la gubernatura, me han dicho que soy narco solo porque soy de Badiraguato, pero no, no me he dedicado nunca a eso, nunca me llegaron las tentaciones y voy seguido a Badiraguato, es mi tierra”, sentenció.

Rocha afirmó que visita comúnmente su tierra natal, explicó que no hay forma de que se le vincule con algún grupo dedicado al narcomenudeo.

Además, reveló que aún está pagando la casa en la cual habita y que siempre se ha dedicado a la educación y política.

Estos comentarios fueron vertidos por Rocha Moya luego de recordar que AMLO ha sido cuestionado en dos ocasiones respecto al supuesto vínculo entre él y el narcotráfico.