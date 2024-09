"Me apuntaron y me dijeron que me fuera a mi casa"; minutos de terror en Barrancos

Culiacán, Sin.- "Estaba esperando el camión y llegó una moto y me dijo que si qué v****s hacia ahí y le dije que estaba esperando el camión para ir a trabajar y me sacó la pistola y me dijo que no ve, devuélvase a la v..ga pa´ su casa, que no ve que están quemando los camiones", este es el testimonio de Telma quien esperaba el camión para trasladarse a su trabajo este miércoles en el sector de Barrancos.

La vecina de Barrancos narró que, en su trabajo le dijeron que ya podría acudir a laboral, pues las rutas de camiones ya habían sido activadas, sin embargo, no contó con que le tocaría estar en un mal momento, pues presenció el momento en que grupos armados bloquearon la entrada a Barrancos por la calle Benjamín Hill a la altura de la Bodega Aurrera.

La vecina expresó que, el sujeto armado en moto, la abordó y la despachó para su casa, pero que también lo hizo con otros automovilistas, los cuales comenzaron a devolverse sobre la Avenida Aztlán.

"Y todos los carros se quedaron parados y les empezó a apuntar y me dijo váyase a la v***ga y todos los carros se empezaron a devolver y los hombres apuntando por todos lados, y ya me mandaron la foto que si es cierto que están quemando camiones", expresó la afectada.

Dicho suceso fue suscitado en el cruce de Benjamín Hill y Aztlán, donde un camión de la Coca-Cola fue quemado bloqueando el acceso de automovilistas. Momentos después, el camión fue retirado por las autoridades de seguridad.