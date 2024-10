Mazatlecos ven en seguridad y salud los retos de la presidenta Claudia Sheinbaum

Mazatlán, Sin.- En un día histórico para el País, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera Presidenta de México, y en su primer discurso como Jefa del Poder Ejecutivo Federal llamó a dar continuidad a la Carta Transformación.

Mazatlecos entrevistados opinaron que si se dará continuidad al proyecto del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se deben mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos enumeraron los temas que quedó a deber Andrés Manuel López Obrador: seguridad, salud y las expectativas que tienen en la gestión de Sheinbaum Pardo.

Seguridad y salud

Cristian "N", derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que el sistema está por los suelos, desde la infraestructura hasta la atención que se le da a los pacientes.

"Que haya más medicamentos y la atención más profesional, te atienden con mal carácter, y reparar sobre todo la infraestructura, el IMSS está por los suelos, simplemente el servicio de aseo, los baños nunca le prestan servicio de limpieza", señaló.

Consideró que en este sexenio que acaba de comenzar, se deben mejorar las condiciones de seguridad y combatir a la corrupción, también que al Presidente saliente le faltó poner orden en las instituciones policiales y combatir el crimen organizado.

Misael "N", escéptico de la 4T, dijo no tener expectativas de la primera presidenta del País.

"De Sheinbaum no espero nada, la verdad, y a AMLO le faltó cumplir lo que prometió y ser congruente. En seguridad combatir al narcotráfico, que es lo que le corresponde por ser delito federal", dijo.

Víctor "N", mencionó que en temas de seguridad deberían dejar atrás las "basuras filosóficas”, para ponerse a trabajar y ofrecer garantías a la población.

"Sinaloa de la noche a la mañana cayó en la penumbra, necesitamos con urgencia liberar a la ciudadanía del crimen organizado. En el tema de salud, antes de prometer la contratación de 20 mil médicos, mejor que le dé atención a todas las clínicas del IMSS e ISSSTE, están en el abandono, y sin garantías para los pacientes para enfermedades crónico-degenerativas", mencionó.

Añadió que el ex mandatario federal desatendió al campo y a la pesca.

Irene "N", coincidió que en cuanto a la inseguridad y salud no se cumplieron las metas durante el sexenio que termina, pues en las unidades del sector salud siempre carencia de personal y nunca y medicamentos.

"Pues siento que será un gobierno no muy diferente al de López Orador, porque será él quien esté tras el mando de Claudia. Aquí no contamos con ley, no se ven las patrullas haciendo rondines por las comunidades", comentó.