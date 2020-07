Mazatlecos se adaptan a las clases virtuales en la nueva normalidad

Mazatlán, Sin.- El próximo 10 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020- 2021, pero a diferencia de años anteriores, será de manera virtual, debido a la pandemia del Covid-19.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, padres de familia señalaron que mantener la atención de los hijos en casa es lo más difícil, además de que el aprendizaje no será el mismo como si estuvieran en el aula escolar. Sin embargo, tratan de adaptarse y a la vez cuidarlos de que no se contagien de coronavirus.

"A mí no me gustan las clases virtuales, porque cuando mi hija tenía la clase, se me dificulta, porque se enfadaba y hasta se ponía a llorar. Creo que eso será lo más difícil para los niños, adaptarse a esta nueva modalidad", comenta Perla, quien es madre de dos pequeños.

Lorena, por su parte, auxilia a su nieta, que está por ingresar a tercero de preescolar.

"A mí me parece que las clases virtuales están bien para los niños, que no se expongan a contagiarse de coronavirus, sin embargo, van a batallar más porque la casa no es el mismo espacio que un aula y el aprendizaje no es el mismo".

Para Araceli, ha sido difícil adaptarse a la modalidad de clases virtuales, pues además de ser mamá, también es trabajadora y fue difícil coincidir con los tiempos para poder auxiliar a su hijo.

En lo personal, lo veo como una carga más de trabajo, porque tenemos un empleo y no tenemos tiempo, es difícil adaptarse, a veces le decía a mi hijo que viniera al trabajo para auxiliarlo.Aracely

La estudiante de preparatoria Denisse menciona que aunque ya tuvieron experiencia de medio semestre con esta nueva modalidad, aún falta coordinación por parte de maestros al elegir la plataforma para trabajar y los horarios para tomar clases o enviar los trabajos.

"Me parece que por medidas de seguridad y prevención es una buena manera para no perder las clases. Lo malo es que algunos profesores sólo dan instrucciones del tema y no lo explican como normalmente se hace en las clases presenciales. Sé de algunos compañeros que se les dificulta más tener acceso a internet y muchos maestros entienden la situación, pero desafortunadamente otros maestros no y pues termina perjudicando al alumno que no cuenta con estos recursos".

PARA SABER

Será hasta que el semáforo nacional cambie a color verde cuando las clases se activen por estados, esto de acuerdo a las autoridades sanitarias a nivel federal. Mientras tanto, padres de familia y alumnos tratarán de adaptarse a esta nueva forma de adquisición de aprendizaje.













