Mazatlecos no le dan su voto al “Químico”

Mazatlán, Sin.- Decepcionados por el actuar que ha tenido el presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ciudadanos aseguran que si llegara a "lanzarse" como candidato para ser gobernador de Sinaloa, no votarían por él, ya que el puesto “le queda grande”.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los mazatlecos mencionaron que el “Químico" llegó a la presidencia sólo porque era de Morena y por el “arrastre” que tuvo Andrés Manuel López Obrador, no porque tuviese una carrera política.

"Su desempeño como alcalde ha sido malo, pésimo, no esperábamos eso de él, pero se 'nos barrió' y por eso quedó de presidente, por Morena, porque ni lo conocían y fue un error. Si se reelige, aquí ya no queda y como gobernador menos, a él ni lo conocen en Sinaloa”, dijo Antonio.

Luis, por su parte, considera que su actuar ha sido decepcionante y que ha traicionado a los principios de Morena, ya que su gobierno está lleno de nepotismo.









Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Su actuar ha sido decepcionante, mientras AMLO se quita todos los privilegios, él ahí anda paseando por todo el mundo, por toda la República, comprando carros último modelo sin necesidad. Su gobierno está lleno de nepotismo y se volvió muy déspota; ha traicionado a Morena", consideró.

Ernesto indica que el presidente se preocupó mucho por la zona turística y descuidó a las colonias populares.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Yo considero que se preocupó por la zona turística y está bien, pero también hay que preocuparse por las colonias de las orillas. Yo pienso que como gobernador no es factible, él no conoce toda la problemática del estado, él llegó aquí por una fuerza política que es AMLO y Morena", indicó.

Ana María expresa que ella no votaría por el “Químico" si fuera candidato a gobernador, ya que hubo muchas obras que se adjudicó como propias cuando ya habían sido gestionadas.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Yo no votaría por él si fuera para gobernador, el señor ni político es, con la consulta del Carnaval ahora ya hasta se hizo viral en medios nacionales, se mofan diciendo que la autoridad quiere lavarse las manos al dejar que la ciudadanía decida si hay Carnaval o no. Además, hay muchas obras que ya estaban gestionadas y las está inaugurando como si fueran de él", expresó.

Don Francisco menciona que el munícipe prometió ayudar al personal de Aseo Urbano durante la contingencia sanitaria del Covid-19, pero ese apoyo nunca llegó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"He oído buenos y malos comentarios y pues personalmente no nos ha ayudado, a los barrenderos nos prometió una ayuda ahora con lo del coronavirus y no ha cumplido, Yo creo que como gobernador, no, ya no le alcanza".

















