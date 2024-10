Mazatlecos critican a SSPM por minimizar hechos violentos en el puerto

Mazatlán, Sin.- Para los mazatlecos, la declaración del titular de la SSPM de este domingo, en el sentido de que la ciudadanía se inventa hechos violentos y genera pánico al difundirlos por las redes sociales, generó molestia entre los porteños.

Al enterarse de lo declarado por el jefe policiaco Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresaron su descontento porque consideraron que hay una falta de empatía de lo que sucede con las familias de las víctimas.

Graciela Medina, vecina del Centro, calificó las palabras de la SSPM como "ridículas e insensibles", al señalar que las desapariciones recientes no son un invento de la población, en especial para las familias que han perdido a seres queridos.

Medina subrayó que Mazatlán ha sido testigo de varios episodios violentos desde el inicio de los enfrentamientos en el centro y sur del estado, como bloqueos, quema de maquinitas y personas baleadas.

"Se han baleado cerca de aquí, han levantado personas, quemado habichuelas, hay evidencia y ahora resulta que son inventos, lo correcto sería decir que no sean tan drásticos, y ni eso sonaría bien, no es de a fuerzas decir ese tipo de cosas, es insensible para las personas que han perdido un familiar y ridículo porque es obvio que hay algo en Mazatlán, no inventamos", dijo la joven de 27 años.

José Lobatos, residente de la colonia Lázaro Cárdenas, también rechazó las declaraciones e indicó que negar la inseguridad en la ciudad es más dañino que aceptarla.

“Decir que no pasa nada es una mentira, cuando todos sabemos que de noche la ciudad parece un pueblo fantasma por miedo a la violencia, no les pasará algo a los funcionarios porque ahí sí, ya viste con la Estrella, a las horas ya le tenían la camioneta otra vez", dijo Lobatos.

Juan Manuel "A", un pulmonero que trabaja en la avenida Miguel Alemán, señaló que la información sobre los hechos violentos provienen de medios y fuentes que considera oficiales.

"La gente no está inventando. Todo lo que hemos visto en internet y periódicos está respaldado por fuentes confiables, ya estuvo de que digan que no pasa nada, casi ni turistas hay en Mazatlán y se atreven a decir que es puro pánico", dijo Juan Manuel.

Sin embargo, no todos comparten esta visión.

Johanna Ibarra, quien vive en la calle Teniente Azueta, defendió las declaraciones de la SSPM, al argumentar que aunque el problema de las desapariciones forzadas es real, también existe una tendencia a difundir noticias falsas, lo que agrava la situación.

"Es que se dijo eso porque me imagino que la gente difunde mucha noticia falsa, y así como hay cosas que sí pasan, la gente se encarga de quitarle veracidad a lo que sí es de verdad, me imaginó que es por eso", mencionó.