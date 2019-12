Mazatlán tendrá un presupuesto de 2 mil 200 mdp en el 2020

Mazatlán, Sin. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que, para el próximo año, el municipio de Mazatlán contará con un presupuesto de 2 mil 200 millones de pesos, además de que se buscará jalar recursos extraordinarios del gobierno federal para obra social.

Adelantó que se realizarán 250 obras públicas en el próximo ejercicio con recursos propios del gobierno municipal, más los ahorros que se obtengan con el buen uso del erario.

Aseguró que su administración no pedirá prestado para realizar obras como otras administraciones.

No vamos a pedir prestado, cuando llegamos nos dejaron compromisos muy fuertes sin fuente de pago, si no hubiéramos ahorrado más, no hemos pedido prestado ni vamos a pedir. Luis Guillermo Benítez Torres

Informó que entre las primeras adquisiciones que hará al iniciar el año, destaca la compra de 10 camiones recolectores de basura.





Señaló que la obra más grande del próximo año será la remodelación de la avenida Rafael Buelna, pero la más valiosa es la que se hará en colonias con la introducción de agua, drenaje y pavimentación de calles.

Claro que sí se van a poder hacer las 250 obras, aclaro que no son obras como la Rafael Buelna, son obras de todo tipo, vamos hacer 250 inauguraciones y se hará con lo que recibimos y ahorramos.

