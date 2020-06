Mazatlán, sin alternativa ambiental

Mazatlán, Sin.- David Ocampo Peraza, director del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental (CEAA), señaló que es poco lo que se tiene que celebrar este Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado este 5 de junio, ya que por parte de la autoridad no hay cambios significativos y los pasos en materia de ecología han sido muy pocos, salvo los efectos de la pandemia que son temporales como la reducción de los niveles de contaminación en la atmósfera al bajar el tráfico vehicular y la quema de combustóleo, así como playas más limpias por la ausencia de bañistas.

Señaló que el problema de la basura y los residuos urbanos sigue sin tener una alternativa adecuada, tampoco se han mejorado las áreas verdes de la ciudad y los proyectos urbanos continúan afectando los cuerpos de agua y los afluentes, como son el arroyo Jabalines, la laguna del Camarón y el estero del Infiernillo.

Por parte de la autoridad correspondiente yo creo que hay poco que celebrar, pero por parte de la naturaleza se ven mejoras, pero desde el punto de vista de la pandemia del coronavirus, se ve que mejora la imagen de las playas, al no haber tanto movimiento y tráfico, reduce los niveles de contaminación de la atmósfera porque se evita tanta movilidad tan brusca, eso ayuda a la ciudad, esas son cuestiones que han sido beneficiosas para el medio ambiente, como es la reducción de la quema de combustóleo.

Refirió que si bien hay mejoría en el embellecimiento de algunas áreas verdes como la entrada sur de la ciudad y los camellones del malecón, no se ha trabajado en las grandes áreas verdes de Mazatlán.

Con respecto al revestimiento del arroyo Jabalines, agregó que el proyecto no fue socializado ni se tomó en cuenta a los ambientalistas y ecologistas que pedían un ajuste a la obra para que fuera más acorde al medio ambiente, la naturaleza y el sistema de manglar.

A nivel oficial no se han visto avances, la laguna del Camarón sigue al libre albedrío ni siquiera una definición exacta del polígono que se tiene que respetar, son cuestiones básicas y elementales que se ha peleado mucho por ambientalistas y ecologistas, y no se ha avanzado; si la autoridad correspondiente respetará la delimitación, ni siquiera se ha definido ese polígono y se autorizan fraccionamientos, y no creo que les indiquen hasta donde deben de respetar, no existe.

En lo oficial se han dado pasos insignificantes en cuanto a lo que es el medio ambiente, pero ha mejorado un poco por el problema de la pandemia, eso trajo un beneficio temporal.

