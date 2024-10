Mazatlán regulará anuncios luminosos

Mazatlán, Sin.- Con las modificaciones al Reglamento de Construcción, la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable podrá regular la colocación de anuncios luminosos en la ciudad.

El titular de la dependencia, Paúl Maldonado Galindo, informó que antes de esta modificación los anuncios luminosos como tal estaban prohibidos en la normatividad municipal, sin embargo había quienes los instalaban, de ahí la necesidad de regularlos.

"No pueden estar uno de otro en una distancia menor de 50 metros, los tamaños, los formatos, obviamente que también pagarán los estábamos cobrando como anuncios normales, era necesario regularlos y que no estuvieran fuera de ley", dijo.

Agregó que también se van a regularán todas las características técnicas de cómo deben ser.

"No deben ser destellantes, no deben tener fondos absolutamente blancos, no deben centellar los anuncios ante uno y otro, que no deslumbre al automovilista, al peatón, que no sea un factor distractor", agregó.

El funcionario indicó que antes de estar contemplados en la normativa pagaban un permiso como anuncio normal, pero ahora ya pagarán permiso como anuncio luminoso, tendrá un costo de casi el doble.

Para saber

En toda la ciudad hay alrededor de 25 anuncios luminosos, principalmente en la zona turística.