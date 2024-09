Mazatlán no ha tenido ningún problema de violencia: Alcalde

Mazatlán, Sin.- Mazatlán no ha tenido ningún problema de violencia derivada de la inseguridad en el centro del estado, aseveró el alcalde, Édgar González, durante una entrevista en un noticiero radiofónico nacional este martes.

Pese a las amenazas al personal del IMSS Bienestar de Villa Unión la madrugada del 15 de septiembre por un grupo armado, el primer edil aseguró que la violencia que ocurre en municipios como Culiacán, no afectaba directamente al puerto.

"No nos afecta directamente, prácticamente a Mazatlán, lo que es el municipio, no solamente la ciudad, no ha tenido algún problema de violencia, nos afecta obviamente en el sentido de que cuando hay este tipo de hechos en Culiacán, obviamente afecta por el tema de tráfico de carreteras, cuando se cierra con la carretera, la Mazatlán-Durango, pero en particular lo que es el municipio no tiene problemas de violencia hasta el momento", declaró.

El funcionario resaltó además que durante el fin de semana largo arribaron muchos turistas al destino con una ocupación hotelera del 80 por ciento y mucha actividad en áreas públicas.

"En el malecón, plazas públicas, tuvimos un concierto el sábado y el domingo de las fiestas patrias, igual se realizaron con toda calma, con toda tranquilidad, aquí la vida ha seguido con normalidad", agregó.

González también descartó que hubiese desplazamiento de mazatlecos hacia otras ciudades por miedo al "efecto cucaracha", pero sí reconoció que hubo desplazamiento de otros municipios como Concordia y El Rosario, incluso algunos llegan a refugiarse en Mazatlán.