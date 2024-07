"Mazatlán no está en guerra": Abogados

Mazatlán, Sin. -Por los casos de abuso policiaco denunciados la semana pasada, el Colegio de Abogados “Genaro Estrada” demandó la desaparición del Grupo de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.

Adriana Morales Acuña, presidenta del colegio, dijo que “Mazatlán ahorita no está en una guerra” o con altos índices de homicidios que justifiquen la permanencia de este cuerpo.

También puedes leer: Por restricciones de ruido y bailes, cae demanda de aurigas un 70%

“Mazatlán ahorita no está en una cuestión de guerra, es cierto, en Sinaloa hay índices de desapariciones, de feminicidios, pero en Mazatlán así como estábamos hace años, no, claro que habrá situaciones, y espero que no sea pronto que se va a necesitar, pero sí hay que recordar que hay situaciones especiales para que existan esos grupos, y ahorita en Mazatlán no estamos, como estuvimos en algún momento, que cada día aparecía algún muerto", dijo.

La abogada consideró que el problema que hay en la Policía Municipal empieza desde la contratación de los elementos, pues en muchas ocasiones, aunque no pasan las pruebas de control y confianza, siguen trabajando en áreas donde hay proximidad con la ciudadanía.

"Si no pasan las pruebas de control y confianza, ¿cómo nosotros como ciudadanos vamos a tener confianza en ellos?", cuestionó.

Propiedad privada

Sobre el caso Lomas del Ébano, donde los policías ingresaron a una pollería para intentar detener a unas personas y que el director operativo justificó que no era propiedad privada, sino un comercio abierto al público, la litigante recordó que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, si no hay una orden de por medio.

Aunque fuese un local abierto al público, explicó, sigue siendo propiedad privada.

Denuncia ciudadana

Morales Acuña añadió que en este tipo de casos la denuncia ciudadana es muy importante, y aunque suelen ser procesos tediosos o burocráticos, son importantes para empezar a pedir y exigir mejores servidores públicos.

Las denuncias se pueden interponer ante el Órgano Interno de Control, ante el Ministerio Público, y también presentar queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Manifestó que sí se pueden tomar videos y fotografías a los elementos policíacos en su actuar.