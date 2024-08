Mazatlán no está en condiciones de recibir a turistas de alto nivel: alcalde

Mazatlán, Sin. -El alcalde Edgar González Zatarain señaló que Mazatlán no está en condiciones de recibir a turistas de alto nivel, hacen falta hoteles cinco estrellas, otro tipo de restaurantes y más lugares de esparcimiento.

Comparado con otros destinos como Los Cabos, mencionó que el servicio que ofrece el puerto es diferente, pero que está en vías de desarrollo para llegar a ese nivel.

También puedes leer: Fraudes en reservaciones hoteleras de Mazatlán no cesan: Manguart

"En Los Cabos vas y es otro tipo de hotelería, otro tipo de restaurante, eso no quiere decir que es malo lo que hay, simple y sencillamente que Mazatlán está en desarrollo y todavía no alcanzamos ese nivel" dijo.

Agregó que el alcanzar un nivel más alto depende de los turisteros y empresarios, de lo que apuesten por el destino, al mencionar que hay algunos que ni siquiera le invierten al mantenimiento de sus inmuebles.

"Yo me he reunido con las asociaciones de hoteles y ¿qué vienen a pedirme? que les permita que los camiones chateros puedan entrar a sus hoteles a bajar al personal, ese camión chartero trae un paquete, viene del municipio de algún estado de la República, no es un turismo de alto nivel y es el interés que ellos traen de impulsar ese turismo, están pensando en sostener lo que tienen", agregó.

Oferta turística

González Zatarain mencionó que se debe ampliar y mejorar la oferta turística para poder a recibir a turismo de alto nivel; consideró que proyectos como los que ha impulsado Amado Guzmán, la tirolesa, el Observatorio 1873, el Museo de la Ballena, o Ernesto Coppel con la construcción del Nuevo Acuario, es lo que necesita Mazatlán.