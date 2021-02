Mazatlán no cerrará sus playas para Semana Santa

Mazatlán, Sin.- La directora del Centro de Atención y Protección al Turista, Astrid Macías Fregoso, manifestó que hasta el momento las playas de Mazatlán no van a ser cerradas durante Semana Santa, pero todo dependerá del semáforo epidemiológico.

Sin embargo, advirtió que para el periodo vacacional habrá un completo control de los aforos a la zona de playas, a fin de evitar aglomeraciones.+

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Piuedes leer: Planean segunda Feria del Empleo Virtual

“Nuestra responsabilidad siempre es estar preparados, por qué, pues porque Mazatlán no se detiene, Mazatlán sigue adelante, se ha demostrado que a pesar de la pandemia se ha estado trabajando muy fuerte en el operativo 24/7 con los protocolos, no nomás haciéndolos, sino supervisándolos, entonces ese trabajo lo seguimos haciendo y si se toma la decisión de cerrar o no, nosotros estamos preparados para recibir al turista y a los turistas que vengan”, dijo.

Adelantó que en previsión y el arribo de turistas nacionales, el próximos 4 de marzo harán presentación de una nueva versión y actualización de las aplicaciones que ofrece el municipio, o la supervisión de playas y como operará Protección Civil, Seguridad Pública, Escuadrón de Salvamento Acuático.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Lo que si les puedo decir es que estamos trabajando arduamente para poder presentarles el plan estratégico y poder darles una demostración de lo que se va hacer, porque no nomás se les va a presentar, sino que se va a dar toda una demostración, pero es el conecte, es la conexión de una serie de herramientas que van a estar al alcance tanto del turista como de la ciudadanía”. Explicó.













Lee más aquí ⬇

Local Alista Protección Civil operativo “santo”

Local Esperan en Sinaloa llegar a Semana Santa en “amarillo”