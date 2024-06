Mazatlán inaugura su nuevo venado en la zona de Galerías

Mazatlán, Sin.-Después de meses de haber llegado a la glorieta de la avenida Paseo del Atlántico, en la zona de la Plaza Galerías, fue presentado de manera formal a los mazatlecos y turistas el nuevo monumento al venado., que se llama desde esta noche “El gran orgullo de ser de Mazatlán”.

La obra donada por el empresario Óscar Sánchez, de grupo D’portenis, se erige como un referente en la zona, aunque en el imaginario popular ha desatado una serie de comentarios y memes.

Puedes leer: Mazatlecos ven en el nuevo venado a un toro… ¡y hasta un demonio!

"No pues, hay que aceptar todas las críticas, todos tienen su punto de vista, va a existir gente de acuerdo, gente que no esté de acuerdo, pero todas las críticas son bienvenidas, ojalá que todos los mazatlecos adoptemos esto como parte de nosotros", mencionó el empresario.

Sánchez no reveló cuánto costó la donación a la ciudad, dejó esa responsabilidad al Ayuntamiento de Mazatlán en el comodato.

"Eso ya le corresponde al Ayuntamiento de Mazatlán", añadió.

El creador de la obra, Arturo Ipiens, reveló que la fabricación de la escultura le tomó alrededor de siete meses, mientras que la planeación fue de tres.

"Fueron siete meses de fabricación y tres de planeación los que me tomó hacer esta escultura. Es de color rojo porque es el color más intenso y representa la vida", mencionó.

Responde a las críticas

Ipiens respondió a los detractores que se han burlado de su obra mediante memes y comentarios en redes sociales.

"¿Si no parece venado, entonces qué es?, un toro no es, los toros tienen proporciones diferentes, no tienen esa cantidad de cuernos, los piernas no son similares", añadió.