Mazatlán está ‘en alerta’ por desapariciones forzadas

Mazatlán, Sin.- Luego de los recientes enfrentamientos entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en la sindicatura Siqueros al sur de Mazatlán, además de la desaparición forzada de personas, el alcalde Édgar González reconoció que el puerto atraviesa una situación de alerta en materia de seguridad.

El presidente municipal aseguró que es necesario reforzar la presencia de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para proteger a la ciudadanía y evitar que la población entre en pánico.

Señaló que el objetivo primordial es garantizar que Mazatlán se mantenga seguro, y que las personas puedan transitar y vivir sin temor, pero también implementar mejores estrategias de seguridad para que los hechos violentos no se repitan.

“Yo no he dicho que no pasa nada, he dicho que está tranquilo en cuanto a las confrontaciones, enfrentamientos, y estos casos (levantados) empezaron a preocupar bastante en cuanto se dieron a notar que los casos más sonados tienen del sábado para acá… no es solamente aclarar, es advertir que tomen sus precauciones los jóvenes, que andan en la madrugada o andan en zonas que pueden ser de riesgo, muy alejadas, las orillas”, dijo.

Hizo un llamado a la población, particularmente a los jóvenes, a tener sus medidas de precaución y evitar estar a altas horas de la noche y madrugada.

González puntualizó que la Fiscalía General del Estado lleva el orden y el total de personas desaparecidas, y como Gobierno municipal hasta el momento tienen conocimiento de la imagen de cinco personas que le han estado dando la vuelta a las redes sociales, y donde las familias han exigido acercamiento.

Aunado a lo anterior, el alcalde dijo que iniciarán un plan integral de atención a las familias de los jóvenes que han sido levantados en los últimos días, para brindarles lo que necesiten en cuanto a información, servicio psicológico y apoyo de seguridad.