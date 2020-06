Mazatlán en la etapa más alta de contagios

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que todavía no es tiempo para regresar a la actividad económica en Mazatlán, ya que se encuentra en la etapa más alta de contagios de la pandemia del Covid-19, y advirtió que si no se da la cooperación total de la sociedad el repunte de casos no va a parar, a pesar de los esfuerzos que haga el gobierno, y podría retrasar más la reapertura de las actividades no esenciales y provocar situaciones graves en la economía del puerto.

Dijo que en la primera etapa de la pandemia se perdieron entre 800 y mil millones de pesos por la parálisis de la actividad turística, así como 25 mil empleos de las actividades no esenciales.

Refirió que ante esta situación, a partir hoy martes se reiniciará con la entrega de despensas y apoyos económicos a las familias más vulnerables del municipio.

A su regreso a las oficinas de la Presidencia, el alcalde dio una conferencia de prensa en la que señaló que el aislamiento, la sana distancia y el quedarse en casa es un acto de responsabilidad y de amor al prójimo.

Aclaró que durante su enfermedad nunca dejó de estar en funciones como presidente municipal, ya que seguía manteniendo comunicación con los directores, a excepción de 2 días que fueron los más duros y difíciles de su convalecencia.

Benítez Torres indicó que desde la primera etapa de la pandemia, su gobierno ha implementado todo lo posible para evitar el contagio, como son los filtros sanitarios, la sanitización de lugares públicos y privados, campañas de concientización, aplicación de procedimientos y cuidados, para llegar a toda la sociedad; sin embargo, el repunte de casos, habla de que no toda la sociedad está respondiendo al llamado.

Necesitamos apelar a la cooperación del ciudadano de todos los niveles socioeconómicos, insistir en las reglas básicas para evitar seguir contagiándonos y contagiar a otros, limpieza frecuente de las manos, la sana distancia, y sobre todo tener el cuidado de protegerse con un cubreboca porque es la forma de transmitirlo, o cuando alguien toca superficies, hay que ser excesivos, necesitamos cooperación total de la sociedad porque esto va a retrasar más y nos va a provocar situaciones graves en la economía de Mazatlán.

Benítez Torres

Con respecto a la reapertura de los negocios y empresas, el alcalde aseguró que su gobierno sí tiene un plan para la reactivación económica, pero aún no se tiene una fecha definida para aplicarlo.

Ahorita no hay cambios, yo sé que la gente está desesperada, pero no hay cambios, no se reabren comercios, no cambia nada, ahorita estamos en la etapa crítica, y la única manera es la cooperación total de la sociedad mazatleca para poder ir a esa parte.

Benítez Torres





Insistió en que Mazatlán sigue en semáforo rojo y con el máximo riesgo de contagio por Covid-19, por lo que se tienen que seguir aplicando las medidas preventivas establecidas por el sector salud.

Con respecto a lo que se viene en la nueva normalidad, indicó que los supermercados, tiendas de autoservicio y mercados, tienen permitido un aforo del 50%, solamente puede entrar una persona por familia, no está permitido el ingreso de grupos o acompañantes, y al interior se deben de aplicar todas las medidas de la sana distancia.

En cuanto a peluquerías, barberías y estéticas, añadió, pueden brindar su servicio a domicilio, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas sanitarias correspondientes, es decir, ya no podrán dar el servicio en sus sitios, sino que tendrán que ir a domicilio.

Los parques y plazas podrán tener un aforo hasta el 25%, a fin de que las personas puedan utilizarlos básicamente para realizar actividad física.

Lo más importante es mantener las medidas de higiene, quédate en casa, y es importante que toda la sociedad en su conjunto nos responsabilicemos para sacar adelante este problema.

Benítez Torres

PÉRDIDA ECONÓMICA

Entre 800 y mil millones de pesos es la pérdida económica que se estima durante la pandemia, al suspenderse la actividad turística del puerto.

CIFRA

25,000 empleos se perdieron durante la primera fase de la contingencia por Covid-19, en Mazatlán.









