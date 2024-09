Mazatlán, en calma y la gente puede hacer sus actividades normales: Alcalde

Mazatlán, Sin.-El alcalde Édgar González aseguró que la ciudad está tranquila y los ciudadanos pueden salir confiados a hacer sus actividades cotidianas.

Luego de que los hechos violentos en Culiacán este miércoles se extendieran hacia el sur del estado, sobre todo en las carreteras con algunos bloqueos en San Ignacio, el munícipe reiteró que tanto los comercios como restaurantes y hoteles están abiertos, y el servicio de transporte público y las clases en las escuelas operan con normalidad. Sin embargo, este medio día algunos planteles anunciaron suspensión de clases.

También puedes leer: Culiacán amanece en medio de violencia y balaceras este lunes

Situación de las carreteras

El primer edil señaló que las carreteras están cerradas hacia la parte norte del municipio y abiertas hacia el sur, pero resguardadas por personal del Ejército. "Tienen resguardado desde la caseta de Rosario, hay personal militar, más arriba junto con la Estatal en la carretera Durango, en las inmediaciones de Concordia, la parte sur sin ningún problema, afectada la parte norte porque es prácticamente el anillo periférico de Culiacán, obviamente va a ser siempre como un huracán", agregó.

"Ya está el Ejército ahí y la Guardia Nacional y hasta la Policía Estatal, ya está resguardado ahí en la parte de las inmediaciones de Mármol" añadió. El primer edil descartó además la presencia de civiles armados en la zona urbana.

No se está exento

González reconoció que pese a la tranquilidad que ahorita goza el puerto, no se está exento de que se repliquen este tipo de hechos. "Estamos expuestos porque cualquier cosa puede pasar, yo no soy de los que se aferran a decir no pasa nada, hoy te lo puedo decir, la ciudad está tranquila (...) he estado en comunicación con las autoridades y obviamente se va permitiendo que estos puntos de conflicto no lleguen hacia Mazatlán, ojalá y así sea, que permanezcan este tipo de operativos", apuntó.