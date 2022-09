¿Mazatlán bombardeado? Se desbarata la avenida Cruz Lizárraga

Mazatlán, Sin.- Como si fuera una zona de guerra, así se encuentra la avenida Cruz Lizárraga de Mazatlán. El mal estado de las calles no es algo que solamente ocurre en el Centro o en las colonias populares, también en las vialidades cercanas a la zona turística.

Desde que se remodeló el Malecón en el 2018 y se quitaron los espacios de estacionamiento, se incrementó fuertemente la circulación por esta vialidad. Y si a eso se le agrega el constante paso de camiones pesados, debido a las construcciones de torres y hoteles que se llevan a cabo en la zona, el resultado es una calle totalmente destruida.

También te puede interesar: Calles del Centro afectan la imagen de Mazatlán

Justo a la altura de la avenida Lola Beltrán se encuentra un socavón que ya ha provocado varios accidentes entre motociclista y automovilistas.

"Cada que alguien pasa y no lo ve, se lleva un buen susto, está muy feo, porque se lo topan ahí de repente y si hay agua estancada, menos se ve, la otra vez un carro se quedó estancado y tuvimos que ayudar al pobre muchacho que manejaba a empujar su carro, no paso de unos raspones en la parte de adelante, pero eso puede ser de mayor riesgo y más para los motociclistas", aseguró Eugenio, comerciante de la zona.

Justo a la altura de la avenida Lola Beltrán se encuentra un socavón que ya ha provocado varios accidentes entre motociclista y automovilistas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Y no solo es en ese cruce, también a la altura de Flamingos y Hamm se encuentran otros baches muy pronunciados.

"Ya me di cuenta de que este problema no solamente es aquí, es en muchas partes de Mazatlán, las autoridades no atienden y las calles están mal, aquí hace falta que nos arreglen, que no crean que porque no salimos de aquí, no necesitamos una calle digna, también usamos carro o transporte y este desastre de calle nos va a venir costando un día de estos", señaló Roxana, quien vive por la avenida Lola Beltrán.

Esperan que los arreglen

Local En riesgo habitantes de la colonia Casa Redonda de Mazatlán

Agregó que en más de una ocasión ha reportado la situación, incluso fue personalmente al Ayuntamiento, sin tener un resultado positivo.

"Yo ya fui para hablar, los vecinos se han quejado, pero no hemos sido atendidos, esperemos que el alcalde atienda pronto nuestro llamado, porque merecemos una calle digna".