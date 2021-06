Matrimonio igualitario disminuirá discriminación en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Con la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa no solo se permite la unión entre mujeres y hombres, con los derechos y beneficios de cualquier unión matrimonial, sino también se espera que disminuya la discriminación y aumente la aceptación y la tolerancia hacia la comunidad LGBTQ (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y ‘queer’), señaló Jesús Cacique Almaraz, integrante del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.

“Con esta reforma debe de disminuir la discriminación y brincamos a otra categoría, a aceptar, tolerar y darle su lugar como sociedad, un espacio a los diferentes, a los distintos, a los que no piensan como uno, hay que respetar su forma de ser y pensar”, expresó.

Dijo que con esta reforma, el matrimonio igualitario en el estado no debe ser complicado, ya que serán los mismos requisitos de la unión entre un hombre y mujer, como es una identificación oficial, el acta de nacimiento, solicitud de matrimonio y presentar un certificado médico.

“Lo primero que establece es un parámetro de comportamiento de la sociedad para seguir coexistiendo y conviviendo, eso es en términos legales; lo otro son términos morales, si alguien no está de acuerdo, pues no se casa con una persona de su mismo sexo, es cosa que la persona tiene libertad jurídica si se casa o no, pero realmente siguen existiendo personas al respeto de su preferencia sexual, yo en lo personal, yo no lo haría, pero eso no implica imprimirle mi personalidad, sino implica atender el comportamiento social”, apuntó.

El matrimonio igualitario fue aprobado por el Congreso del Estado, el pasado martes 15 de junio, con 23 votos a favor y 17 ausencias, donde el grupo parlamentario del PRI no asistió a la sesión, al igual que algunas legisladoras y legisladores de Morena y del PT.

“Más bien debemos admitir algo que existe independientemente de que queramos o no, es nomás formalizar una relación que ancestralmente se han dado, se dan e independientemente de que alguien quiera o no, simplemente le da una garantía jurídica a esa persona que tiene tales o cuales preferencias referentes a los demás, sí tiene una CERTEZA jurídica ante el mundo fáctico, social y legal”, indicó Cacique.

Foto: La comunidad LGBTQ festejó la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Con respecto a los derechos, agregó que se podrá poner de beneficiario o dar de alta en el Seguro Social, a la persona que no trabaje de este matrimonio, como sucede en el heterosexual.

En cuanto a la adopción, aclaró que debiera de ser más fácil el proceso, aunque ahí se tendrán que enfrentar otras situaciones por conceptos morales, ya que se dice que la adopción en el matrimonio igualitario crea confusión en el niño y la niña sujeto a la adopción.

“Siempre han sido discriminadas esas personas por animadversiones, por puntos de vista, regularmente son por creencias o conceptos ancestrales, y bueno, ya superó eso inclusive. Más que nada es moral y en lo legal no hay trabas, pueden casarse a la hora que quieran o como quieran, y el mismo proceso de divorcio inclusive, deberá estar normado y regulado por los códigos familiares en el caso de Sinaloa”, concluyó.

















