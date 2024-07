Matan en Sinaloa a 10 personas en menos de 24 horas; Rocha Moya presume homicidios a la baja

Culiacán, Sin. -El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, presentó un comparativo de índices de homicidios del mes de junio del 2010 a junio del 2024, con lo cual, afirmó que la cantidad de homicidios han disminuido en los últimos 3 años.

De acuerdo con la estadística presentada durante su conferencia de prensa semanera, el gobernador explicó en el 2010 se registraron mil 203 homicidios y 14 años después, los índices de homicidios bajaron hasta 243.

De acuerdo con las estadísticas, desde el inicio de su gobierno en el 2021, los homicidios en el mes de junio sumaron un total de 307, en el 2022 ocurrieron 247 y en el 2023 se registraron 273.

El gobernador, explico que en dicha estadística no están contempladas las tres personas localizadas sin vida en Elota, quienes, dijo, fueron halladas mutiladas de las manos.

Rocha Moya agregó que, "sin justificar" presenta las estadísticas a fin aclarar que, la mañana "violenta" de este lunes, no representa en las estadísticas.

Agregó que, en el caso de las tres personas halladas en Elota, se les dará tratamiento especial por parte de las autoridades de investigación, pues pudiera tratarse de personas que fueron levantadas en pasado 22 de marzo.

"No quiero justificar nada, este ya es un caos que le vamos a dar tratamiento especial... ha habido opiniones, he pedido que me den el resultado de los homicidios dolosos desde que tenemos registro para verificar", expuso.