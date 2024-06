Más operativo menos oficina; buscan resucir gasto en la recta final de la administración

En la recta final de su administración el alcalde Edgar González Zatarain no descarta una reducción de gastos, sobre todo en la nómina del aparato burocrático y mantener e incluso aumentar la de las áreas operativas como Servicios Públicos.

El edil aseguró que en su gestión se han enfocado en la disciplina financiera: captar más ingresos, reducir gastos en cosas innecesarias y destinarlo a los servicios y obras públicas.

"Hay que reducir gastos, yo sigo con un tema de la reducción nominal, que sea más operativo menos oficinas, lo hemos dicho desde el principio no es nuevo, por eso el tema de la disciplina financiera y eso tienen que ver en mayor ingreso y gastar menos en cosas que no se requieren, disminuir gastos en cosas no necesarias", dijo.

Aunque no habló de cifras, agregó que se busca convertir la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en una dirección, ya que la estructura es costosa, además de que ya existe una a nivel estatal.

También se busca reducir el gasto en rentas de inmuebles para la ocupación de oficinas, como Junta Patriótica y D3partamento de Jurídico y concentrarlas en el Palacio Federal donde es más accesible el alquiler.

Para saber

Este año el Ayuntamiento de Mazatlán aprobó un Presupuesto de Egresos de

3 mil 419 millones de pesos, de los cuales un 45.6% son para Servicios Personales, es decir, para pagar nómina un total de mil 561 millones 361 mil 593.10 pesos. En este capítulo, Jubilaciones y Pensiones absorben 529 millones 497 mil 167.11 pesos.

En comparsción con el año 2023, Servicios Generales tuvo un aumento de 221 millones 893 mil 878.85 pesos.