Más de año y medio y no terminan los colectores del Centro

Mazatlán, Sin.- Sin una fecha tentativa para terminar con los trabajos de construcción del colector Roosevelt, a más de año y medio de haber iniciado, la obra actualmente está parada.

Según Daniel Tirado Zamudio, director de Obras Públicas, el proyecto no depende del municipio, sino del estado, a quien ya se le hizo la petición de que a la brevedad posible se termine en su totalidad.

Mientras no se termine la obra, las inundaciones seguirán Foto: Carla Gonzales | El Sol de Mazatlán

"Ya le hicimos la petición al gobierno del estado para que a la brevedad termine los trabajos que tiene acá en la API, principalmente", enfatizó.

Y es que con la lluvia del fin de semana pasado, uno de los untos más críticos fue la zona Centro, por el tema del colector, el cual se construyó precisamente para mitigar las inundaciones en dicha zona.

Tirado Zamudio aclaró que hasta que no se termine la obra en su totalidad el colector no funcionará y las inundaciones, en caso de que haya más lluvias, seguirán en el sector.

"No está funcionando, no es que no haya dado resultados, simplemente, la infraestructura ahí está, pero no está operando", aclaró.

Añadió que lo que le falta a este colector son los desfogues, la salida del agua hacia el mar, de ahí que aún se trabaje en la introducción de las tuberías por las instalaciones de la API en la avenida Emilio Barragán, que conectarán con el canal de navegación y el otro desfogue está en Olas Altas. Aunque no todo dependerá del colector, sino también de las mareas.

“Ahí la marea no nos ayuda, pero de igual forma se le dio otra repasada al retiro de la arena, que es lo que se acumula, que la misma marea va subiendo y hace que se remanse en agua. Va a depender de las mareas, ese es el principal tema, si tenemos marea alta, aunque esté limpio el colector, el agua no se va porque es gravedad al final de cuentas. Mientras la marea no esté alta el agua se va a estar yendo de manera correcta", informó.

El 11 de enero del 2020 se iniciaron los trabajos de rehabilitación de los colectores Roosevelt, Azueta, Lázaro Cárdenas y Alemán, para un total de tres mil 225 metros lineales con una inversión de 69.4 millones de pesos.

En un inicio se estimaba un lapso de seis meses para concluir la obra, no obstante los trabajos llevan varias semanas "estancados" debido a la falta de permisos por parte de la Administración Portuaria.

DIFERENCIA

Pese a que los ocho cárcamos construidos en la Zona Dorada y los colectores del Centro tiene la finalidad de ayudar a mitigar la inundaciones en ambos sectores, un cárcamo es una gran cisterna hacia la que escurre el agua y de ahí se saca mediante un sistema de bombeo; en cambio, en el colector cae el agua, es un conducto abierto hasta el sitio hasta en el que se va a desfogar el agua, no hay un bombeo.









